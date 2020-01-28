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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на фаворита: прогноз на матч «Милан» — «Торино»

Победитель выходит на «Ювентус».

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Источник: AP 2020

«Милан» закончил 2019 год разгромным поражением от «Аталанты» (0:5), но 2020-й начал за здравие: одна ничья и 4 победы подряд. То ли возвращение Ибрагимовича так повлияло, то ли рождественский перерыв, но «россонери» вернулись в борьбу за еврокубки и могут даже мечтать о Лиге чемпионе. И о Кубке Италии, конечно.

«Торино», напротив, оказался в нокауте: три дня назад команда влетела «Аталанте» (да, эта команда любит разгромы) — 0:7! О необходимости реабилитироваться за это поражение уже сказал лидер туринцев Белотти, но верится в это с трудом. Тот же Белотти не забивает в последних 4 матчах, а без него «Торино» особо рассчитывать не на кого.

Тренер «Милана» Пиоли пообещал перестановки в составе в сегодняшнем матче, но это не должно сильно ослабить команду. Например, с первых минут сыграет Ребич, который забил три мяча в двух последних встречах, выходя на замену. Бегович в воротах вместо Доннаруммы — тоже рабочий вариант.

В ¼ финала Кубка Италии победителя этой пары ждет «Ювентус». Обновленный «Милан» не должен упустить возможности встретиться с принципиальным соперником. Возьмем сегодня «победу “Милана” в основное время за 1,71» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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