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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Что ждать от худшей команды НБА? Прогноз на матч «Филадельфия» — «Голден Стэйт»

Кажется, тут будет разгром.

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Источник: РИА "Новости"

«Филадельфия» набрала отличный ход, даже несмотря на потерю центрового Эмбиида из-за травмы. «Сиксерс» взяли 4 матча из последних 5, особенно убедительной вышла недавняя победа над «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом — 108:91. Мощно проявляет себя Симмонс, также хорош новичок команды Тайбулл.

«Голден Стэйт» остается худшим клубом НБА, особенно все плохо у «воинов» на выезде — 3 победы и 20 поражений. В трех последних матчах команда Керра пропускала ровно по 129 очков — игра в защите у молодежи «Голден Стэйт» совсем не получается. А до возвращения Карри после перелома руки еще больше месяца.

«Филадельфия» дома как раз хороша: лишь два поражения в 23 играх. При этом турнирная таблица не позволяет особо расслабиться со слабым соперником: «Сиксерс» — шестые на Востоке, но бороться за преимущество домашней площадки в плей-офф можно и нужно.

Разницу в счете сегодня угадать сложно, «76-е» не всегда громят соперников. Возьмем так: «индивидуальный тотал “Филадельфии” больше 112,5 за 1,95» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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