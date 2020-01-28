Что ждать от худшей команды НБА? Прогноз на матч «Филадельфия» — «Голден Стэйт»
Кажется, тут будет разгром.
Кажется, тут будет разгром.
«Филадельфия» набрала отличный ход, даже несмотря на потерю центрового Эмбиида
«Голден Стэйт» остается худшим клубом НБА, особенно все плохо у «воинов» на выезде — 3 победы и 20 поражений. В трех последних матчах команда Керра пропускала ровно по 129 очков — игра в защите у молодежи «Голден Стэйт» совсем не получается. А до возвращения Карри после перелома руки еще больше месяца.
«Филадельфия» дома как раз хороша: лишь два поражения в 23 играх. При этом турнирная таблица не позволяет особо расслабиться со слабым соперником: «Сиксерс» — шестые на Востоке, но бороться за преимущество домашней площадки в
Разницу в счете сегодня угадать сложно, «76-е» не всегда громят соперников. Возьмем так: «индивидуальный тотал “Филадельфии” больше 112,5 за 1,95» в БК Betcity.
Андрей Санталов