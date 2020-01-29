Лидер АПЛ продлит беспроигрышную серию: прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

«Вест Хэм» оказался в тяжелой ситуации. За последние два месяца проиграны 6 матчей из 9, травмировано 5−6 футболистов основы, а впереди матчи с «Ливерпулем» (дважды), «Ман Сити» и «Арсеналом». Возвращение Мойеса в таких условиях вряд ли окажется спасительным. Сейчас «молотобойцы» вне зоны вылета только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.



«Ливерпуль» дал отдохнуть основным игрокам в недавнем матче Кубка Англии и готов установить очередной рекорд: еще никогда до этого команде не удавалось обыграть все клубы в высшем дивизионе Англии. В этом сезоне непобежденным остался как раз только лишь «Вест Хэм».



Лондонцы сыграют как минимум без Андерсона, Ярмоленко, Масуаку и Уилшера, у гостей точно пропустят матч Мане и Милнер, но Клоппу есть кем их заменить. В АПЛ мерсисайдцы уже выдали 40 игр без поражений, и сегодня эта серия не должна прерваться.



Букмекеры ждут в этом матче легкой победы «Ливерпуля» и минимум 3 мяча. Согласимся с ними и объединим эти ставки в одну, чтобы получить приемлемый коэффициент. «Ливерпуль» победит и тотал голов больше 2,5 за 1,85" в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов