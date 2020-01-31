Победить для Кобе: прогноз на матч «Лейкерс» — «Портленд»

С момента гибели Кобе Брайанта прошло 5 дней, все это время «Лейкерс» было не до баскетбола — лига даже перенесла их встречу с «Клипперс». Сегодня Леброн и Дэвис сыграют против «Портленда», и всем понятно, что матч будет самым эмоциональным в сезоне. От «Лейкерс» все ждут победы в такой день, причем победы убедительной.



До этого команда Джеймса провела серию матчей на выезде — 3 победы и 2 поражения. «Лейкерс» по-прежнему лидируют на Западе, домашняя статистика тоже в порядке: 16 выигранных матчей из 21.



«Портленд» недавно взбодрился, победив «Индиану» и «Хьюстон», но результаты команды на выезде по-прежнему скромные: 9 побед и 16 поражений. Для игроков «Трэйл Блэйзерс» это тоже будет особый матч, особенно для Энтони, который дружил с Брайантом.



«Лейкерс» дважды уже обыграли «Портленд» в этом сезоне — причем на выезде. «Трэйл Блэйзерс» позволяли соперникам набирать 119 очков и больше в последних 4 матчах из 5. Считаем, что в такой день Леброн и Дэвис тоже сыграют результативно. Берем «индивидуальный тотал “Лейкерс” больше 120,5 очков за 1,82» в Betcity.



Андрей Санталов