Победить для Кобе: прогноз на матч «Лейкерс» — «Портленд»
В
В
С момента гибели Кобе Брайанта прошло 5 дней, все это время «Лейкерс» было не до баскетбола — лига даже перенесла их встречу с «Клипперс». Сегодня Леброн и Дэвис сыграют против «Портленда», и всем понятно, что матч будет самым эмоциональным в сезоне. От «Лейкерс» все ждут победы в такой день, причем победы убедительной.
До этого команда Джеймса провела серию матчей на выезде — 3 победы и 2 поражения. «Лейкерс»
«Портленд» недавно взбодрился, победив «Индиану» и «Хьюстон», но результаты команды на выезде
«Лейкерс» дважды уже обыграли «Портленд» в этом сезоне — причем на выезде. «Трэйл Блэйзерс» позволяли соперникам набирать 119 очков и больше в последних 4 матчах из 5. Считаем, что в такой день Леброн и Дэвис тоже сыграют результативно. Берем «индивидуальный тотал “Лейкерс” больше 120,5 очков за 1,82» в Betcity.
Андрей Санталов