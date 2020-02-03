Шанс для Гаттузо: прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи»

«Наполи» же, похоже, выходит из кризиса при Гаттузо. Неаполитанцы неожиданно обыграли «Ювентус» в прошлом туре и теперь хотят подняться еще выше в таблице. В случае победы сегодня до идущего в зоне еврокубков «Кальяри» останется всего два очка.



У «Наполи» постепенно возвращаются в строй травмированные футболисты: Мертенс и Максимович могут сыграть уже сегодня, Кулибали тоже должен скоро вернуться. Еще один фактор в пользу гостей — личные встречи с «Сампдорией». Неаполитанцы выиграли 8 из последних 10 матчей, так что возьмем здесь «победу “Наполи” за 1,93″ в БК 1Х Ставка.



Если хотите сыграть понадежнее, то есть вот такой вариант: “Наполи” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,7». «Сампдория» действительно стала меньше пропускать, а вот в атаке дела у нее идут не очень. Даже у супербомбардира Куальяреллы всего 5 голов в этом сезоне.



Андрей Санталов