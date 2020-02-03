Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
04
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Хоккей. НХЛ
4.02
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.02
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс для Гаттузо: прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи»

Неаполь рвется в еврокубки.

Наверх
Источник: AP 2020

Раньери пришел спасать «Сампдорию» в октябре, и этот ход сработал: команда поднялась с последнего места на 16-е и стала пропускать гораздо меньше голов. 2020 год, правда, начался для «Сампы» противоречиво. За гостевой ничьей с «Миланом» и разгромом «Брешии» последовало поражение от «Лацио» (1:5) и нулевая ничья с игравшим вдесятером «Сассуоло».

Футбол

Италия 2019/2020
Тур 22, 3.02.2020, 22:45

Сампдория-Наполи-

«Наполи» же, похоже, выходит из кризиса при Гаттузо. Неаполитанцы неожиданно обыграли «Ювентус» в прошлом туре и теперь хотят подняться еще выше в таблице. В случае победы сегодня до идущего в зоне еврокубков «Кальяри» останется всего два очка.

У «Наполи» постепенно возвращаются в строй травмированные футболисты: Мертенс и Максимович могут сыграть уже сегодня, Кулибали тоже должен скоро вернуться. Еще один фактор в пользу гостей — личные встречи с «Сампдорией». Неаполитанцы выиграли 8 из последних 10 матчей, так что возьмем здесь «победу “Наполи” за 1,93″ в БК 1Х Ставка.

Если хотите сыграть понадежнее, то есть вот такой вариант: “Наполи” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,7». «Сампдория» действительно стала меньше пропускать, а вот в атаке дела у нее идут не очень. Даже у супербомбардира Куальяреллы всего 5 голов в этом сезоне.

Андрей Санталов

    Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
    Победительница Australian Open из Москвы вошла в топ-10 WTA
    Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
    Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
    Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
    Стало известно, какие каналы покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу
    Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе из России
    РедакцияРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь