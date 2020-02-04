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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин все ближе к 700 голам в НХЛ: прогноз на матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

Верим в Александра.

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Источник: AP 2020

«Вашингтон» продолжает лидировать в НХЛ, но другие топ-клубы все ближе. «Кэпиталс» притормозили в воскресенье, уступив дома «Питтсбургу» 3:4. Встреча с «Лос-Анджелесом» — хороший повод отыграться за это поражение и улучшить личную статистику, ведь «Кингс» — худшая команда Запада.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 20, 5.02.2020, 3:00

Вашингтон Кэпиталз-Лос-Анджелес Кингз-

Правда, вратари «Вашингтона» смущают своей игрой в последнее время, но атаки во главе с Овечкиным должно быть достаточно. Александр наколотил 11 голов в 5 матчах до встречи с «Питтсбургом», сегодня он может начать новую голевую серию. Вообще у российского супербомбардира 695 шайб в НХЛ — отрыв от рекорда Гретцки (894 гола) медленно, но верно сокращается.

У «Лос-Анджелеса» в трех последних матчах не играл ведущий защитник Даути, но и с ним у команды этот сезон не задался. В новом году «короли» уже успели проиграть 9 раз, не ждет ничего хорошего их и сегодня.

Первую встречу в этом сезоне «столичные» выиграли 3:1. Возьмем их победу и в этой игре. В БК 1Х Ставка коэффициент на «выигрыш “Вашингтона” с форой -1» равняется 1,74. А на гол Овечкина дают 1,83 — тоже вполне рабочий вариант.

Андрей Санталов

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