Овечкин все ближе к 700 голам в НХЛ: прогноз на матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

Правда, вратари «Вашингтона» смущают своей игрой в последнее время, но атаки во главе с Овечкиным должно быть достаточно. Александр наколотил 11 голов в 5 матчах до встречи с «Питтсбургом», сегодня он может начать новую голевую серию. Вообще у российского супербомбардира 695 шайб в НХЛ — отрыв от рекорда Гретцки (894 гола) медленно, но верно сокращается.



У «Лос-Анджелеса» в трех последних матчах не играл ведущий защитник Даути, но и с ним у команды этот сезон не задался. В новом году «короли» уже успели проиграть 9 раз, не ждет ничего хорошего их и сегодня.



Первую встречу в этом сезоне «столичные» выиграли 3:1. Возьмем их победу и в этой игре. В БК 1Х Ставка коэффициент на «выигрыш “Вашингтона” с форой -1» равняется 1,74. А на гол Овечкина дают 1,83 — тоже вполне рабочий вариант.



Андрей Санталов