Макдэвид и Драйзайтль продолжат доминировать: прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»

Все так, суперзвездную пару из «Эдмонтона» мало кому удается остановить в этом сезоне. Драйзайтль и Макдэвид лидируют в споре бомбардиров НХЛ, но в прошлом матче с «Аризоной» оба ушли без набранных очков. Однако сегодня они играют против худшей обороны Западной конференции и во второй встрече подряд «промолчать» не должны.



На заслуженное поражение «нефтяников» от «Аризоны» (0:3) могли повлиять два матча за неделю с «Калгари»: битва за Альберту — самое горячее противостояние в лиге прямо сейчас, сил и эмоций там было оставлено много. «Флэймс» ведь тоже уступили в последнем матче — как раз «Сан-Хосе».



Теперь очередь «Эдмонтона» играть с «акулами». Последние могут упираться сколько хотят, но «нефтяникам» победа нужнее: борьба за выход в плей-офф на Западе в самом разгаре и терять очки с аутсайдером Макдэвиду и К никак нельзя.



Тем более, в «Сан-Хосе» серьезно травмировались два ведущих форварда Кутюр и Гертл. В последних 10 матчах «Шаркс» забросили лишь 20 шайб — очень мало для современной НХЛ. А плохая игра вратарей и защитников никуда не делась. Самое время взять победу «Эдмонтона» с форой -1 за 2,14" в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов