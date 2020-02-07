Догнать конкурентов: прогноз на матч «Торонто» — «Анахайм»

Источник: AP 2020

Несмотря на два поражения подряд на этой неделе, болельщики «Торонто» сохраняют оптимизм. Два дня назад «Лифс» выменяли себе вратаря Кэмпбелла и силового форварда Клиффорда — сегодня оба новичка должны дебютировать в новой команде. Кэмпбелл, конечно, не заменит Андерсена, но, по общему мнению, с ним «Торонто» будет набирать больше очков, чем до этого с Хатчинсоном.

А это как раз то, что сейчас нужно канадской команде, идущей на 10-м месте на Востоке. «Флорида», «Филадельфия» и «Каролина» всего в двух очках, пара побед вернет «Лифс» в зону плей-офф. Канадская команда славится своей атакой: 4-я по забитым голам и броскам в створ в лиге. Если удастся наладить игру в обороне, место в топ-8 Востока будет ей гарантировано.

«Анахайм», как и все калифорнийские команды, плох в этом сезоне. «Уткам» приходится проводить перестройку состава на ходу, а без высоких номеров драфта сделать это сложно. Как и год назад, выход в плей-офф им не светит, остается радоваться лишь победам в отдельных играх.

Сегодня «Анахайм» уступил «Монреалю» в овертайме, на матч с «Торонто» сил у игроков останется явно меньше. И по личным встречам, и по игре «Дакс» на выезде в этом сезоне — все складывается в пользу «Лифс». Берем победу «Торонто» с форой -1 за 1,82" в БК Betcity.