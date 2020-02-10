Драка за плей-офф: прогноз на матч «Филадельфия» — «Флорида»

Источник: AP 2020

«Филадельфия» оказалась в интересной ситуации: 8-я команда в Восточной конференции прямо сейчас не попадает в плей-офф. Все дело в правилах, которые действуют с 2014-го: от одного дивизиона за Кубок Стэнли бороться может не больше 5 команд. «Летчики» же сейчас как раз шестые в Столичном дивизионе.

При этом команда Виньо на ходу: да, не повезло с «Нью-Джерси» (перебросали соперника 46:19, но проиграли 0:5), зато вынесли грозный «Вашингтон» (7:2). А до этого спокойно разобрались с сильным «Колорадо» (6:3). Лидеры «Филадельфии» — Жиру, Ворачек, Кутюрье — стабильно набирают очки, особенно на домашнем льду.

«Флорида» проиграла 4 из последних 5 матчей, что вполне понятно: из-за травмы несколько игр пропустил лучший центрфорвард Барков, а у Бобровского не получается тащить в каждом матче. Но по потерянным очкам «пантеры» все еще в зоне плей-офф.

«Филадельфия» слишком хорошо играет дома, чтобы не взять два очка у команды, переживающей кризис. Считаем, что сенсации сегодня не будет, и «летчики» победят в основное время. Коэффициент на это в 1Х Ставка — 2,14.