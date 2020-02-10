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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Лейкерс» — «Финикс»

Разбираем игру НБА.

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Источник: AP 2020

«Лейкерс» пока еще не пришли в себя после трагической смерти Кобе. Два из трех матчей в «Стэйплс Сентер» команда проиграла, а недавняя победа над аутсайдером «Голден Стэйт» вышла неубедительной, с разницей лишь в 5 очков.

Леброн при этом почти в каждом матче в феврале близок к трипл-даблу, хотя и грешит иногда потерями мяча. В этом сезоне Джеймс набирает в среднем 25 очков за матч и раздает 10,8 передачи за игру.

«Финикс» недавно удивил, разгромив «Хьюстон» 127:91, но в целом дела у команды идут неважно. 21 победа и 32 поражения в сезоне — понятно, что «Санс» в 10-й раз подряд пролетят мимо плей-офф. Но матч в Лос-Анджелесе — знаковое событие, на такие игры настраиваются даже аутсайдеры.

Тем более лидер «Финикса» Букер бьет рекорды личной результативности в этом сезоне: 26,7 очка за матч и 50,3% попадания с игры. Также неплохо в последних встречах смотрятся Эйтон и Убре.

Считаем, что таких предпосылок достаточно, чтобы взять сторону аутсайдера в этой встрече. «Финикс» с форой +12,5 очков за 1,87" в БК Betcity. «Лейкерс» выиграли оба личных матча в этом сезоне, но такую фору не пробивали.

Андрей Санталов

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