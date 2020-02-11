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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Кленовые листья» в гриппе: прогноз на матч «Торонто» — «Аризона»

Игра с осложнениями.

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Источник: AP 2020

«Торонто» неважно провел 4 матча на прошлой неделе: лишь 3 очка из 12 и ни одной победы в основное время. Команда по-прежнему не умеет играть ведя в счете и регулярно упускает преимущество в третьих периодах.

Состав «Лифс» сейчас, конечно, неоптимален. Из-за травм нет основного вратаря Андерсена, ведущего защитника Райлли, неплохо себя проявлявшего Михеева… Теперь из-за простуды в команде под вопросом выход на лед сегодня Тавареса и Холла. После болезни вернулся Нюландер, но его форма сейчас — тоже загадка.

У «Аризоны» свои сложности. Матч в Торонто станет 3-м в этой выездной серии за 4 дня, и играть придется без отдыха. Накануне «койоты» одолели «Монреаль» (3:2). Но усталость усталостью, а бороться за плей-офф надо: пока что «Аризона» идет 9-й на Западе.

Предлагаем взять сегодня такую ставку: «тотал меньше 6 голов за 1,85» в БК Winline. «Аризона» хороша при игре в своей зоне и входит в топ-4 НХЛ по пропущенным шайбам, а вот забивает немного. «Торонто» же любит атаковать, но после нескольких поражений должен сделать акцент на обороне, к тому же команда не на пике формы.

Андрей Санталов

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