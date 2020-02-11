«Кленовые листья» в гриппе: прогноз на матч «Торонто» — «Аризона»
Игра с осложнениями.
Игра с осложнениями.
«Торонто» неважно провел 4 матча на прошлой неделе: лишь 3 очка из 12 и ни одной победы в основное время. Команда
Состав «Лифс» сейчас, конечно, неоптимален.
У «Аризоны» свои сложности. Матч в Торонто станет 3-м в этой выездной серии за 4 дня, и играть придется без отдыха. Накануне «койоты» одолели «Монреаль» (3:2). Но усталость усталостью, а бороться за
Предлагаем взять сегодня такую ставку: «тотал меньше 6 голов за 1,85» в БК Winline. «Аризона» хороша при игре в своей зоне и входит в топ-4 НХЛ по пропущенным шайбам, а вот забивает немного. «Торонто» же любит атаковать, но после нескольких поражений должен сделать акцент на обороне, к тому же команда не на пике формы.
Андрей Санталов