Команда Ничушкина возьмет свое: прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава»
Встреча клубов с разных полюсов таблицы.
Встреча клубов с разных полюсов таблицы.
«Колорадо» выглядит единственной командой, способной бросить вызов «Сент-Луису» на Западе — по крайней мере, в регулярном чемпионате. После 4 выездных побед подряд «Эвеланш» всего в трех очках от «Блюз» (и первого места в конференции) при двух играх в запасе.
Традиционно хороши Маккиннон, Ландескуг и Рантанен, Ничушкин из
С «Оттавой» тоже все предельно ясно. Столичный клуб наигрывает молодежь и нового голкипера, чтобы определиться с костяком команды на следующий сезон. «Сенаторы» проиграли 5 последних матчей, но соперникам в них легко не было.
И все же в Денвере явное преимущество будет у «Колорадо». Выездные матчи «Оттаве» даются хуже: 16 поражений в основное время из 27. Обе команды к тому же 5 дней назад встречались в Канаде, и там победа была за «Эвеланш» (4:1). Не ждем сенсацию и сегодня: «Колорадо» выиграет с форой -1,5 за 1,86" в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов