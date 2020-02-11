Команда Ничушкина возьмет свое: прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава»

Источник: AP 2020

«Колорадо» выглядит единственной командой, способной бросить вызов «Сент-Луису» на Западе — по крайней мере, в регулярном чемпионате. После 4 выездных побед подряд «Эвеланш» всего в трех очках от «Блюз» (и первого места в конференции) при двух играх в запасе.

Традиционно хороши Маккиннон, Ландескуг и Рантанен, Ничушкин из хоккеиста-мема превратился в одного из самых полезных форвардов в лиге, вратарская бригада тоже в порядке. Из плохих новостей — травма центрфорварда 2-го звена Кадри, пока неизвестно, когда канадец вернется в строй.

С «Оттавой» тоже все предельно ясно. Столичный клуб наигрывает молодежь и нового голкипера, чтобы определиться с костяком команды на следующий сезон. «Сенаторы» проиграли 5 последних матчей, но соперникам в них легко не было.

И все же в Денвере явное преимущество будет у «Колорадо». Выездные матчи «Оттаве» даются хуже: 16 поражений в основное время из 27. Обе команды к тому же 5 дней назад встречались в Канаде, и там победа была за «Эвеланш» (4:1). Не ждем сенсацию и сегодня: «Колорадо» выиграет с форой -1,5 за 1,86" в БК 1Х Ставка.