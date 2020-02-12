Конте против Гаттузо: прогноз на матч «Интер» — «Наполи»

Источник: AFP 2020

Непростая неделя для «Интера»: волевая победа в миланском дерби, сегодня — «Наполи», а в субботу ехать в гости к «Лацио» — прямому конкуренту в борьбе за скудетто. Конте нужно придумать, как распределить игроков на эти три встречи, чтобы хватило и сил, и эмоций.

Сегодняшний матч — наименее важный из этих трех, если так можно сказать про полуфинал Кубка. На этой стадии все решается в двух играх, поэтому в первой можно где-то сэкономить силы и сыграть осторожно.

«Наполи» еще не до конца освоился при Гаттузо: за победами над «Лацио» и «Ювентусом» последовало поражение от борющегося за выживание «Лечче». В целом, в матчах неаполитанцев чаще забивается больше 3 голов, но это не касается встреч с другими топ-клубами.

Вообще при таком графике — с января многие клубы в Италии играют по 2 матча в неделю — устать должны были и футболисты «Наполи». Это еще одна причина не ждать сегодня много голов. Не верится также и в поражение «нерадзурри» дома. Поэтому вполне можно взять такую ставку: «“Интер” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,84» в БК Betcity.