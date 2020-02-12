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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Худшая команда Запада безнадежна: прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари»

Ставим на фаворита.

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Источник: AFP 2020

Невероятно, но факт: в 2020 году у «Лос-Анджелеса» лишь одна победа в основное время. А если взять последние 10 матчей, то 9 из них «короли» проиграли. Калифорнийский клуб уже начал раздавать игроков в другие команды, чтобы набрать побольше драфт-пиков — до конца сезона «Кингс» продолжат чаще проигрывать, чем побеждать.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 21, 13.02.2020, 6:00

Лос-Анджелес Кингз-Калгари Флэймз-

Одна из проблем «Лос-Анджелеса» — низкая результативность, 30-я в лиге (2,4 гола за игру). Если в конкретном матче не пошло у лидеров, то хоккеисты 3−4-х звеньев никак им не помогают. Хотя ответственности со звезд команды — Копитара, Даути и Картера — это, конечно, не снимает.

«Калгари» уже пришел в себя после эмоциональных матчей с «Эдмонтоном». «Флэймс» разобрались с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» с одинаковым счетом 6:2 и снова оказались в зоне-плей-офф. В полном порядке Ткачак, недавно Мэттью снова забил фирменным броском из-под ноги.

На время «Калгари» лишился двух ведущих защитников Джиордано и Хэмоника, но на матчах с калифорнийскими командами это не должно сказаться. «Флэймс» — явные фавориты сегодня, но хорошо, что их можно взять с подстраховкой: «победа “Калгари” с форой 0 за 1,74» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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