Худшая команда Запада безнадежна: прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари»
Ставим на фаворита.
Ставим на фаворита.
Невероятно, но факт: в 2020 году у «Лос-Анджелеса» лишь одна победа в основное время. А если взять последние 10 матчей, то 9 из них «короли» проиграли. Калифорнийский клуб уже начал раздавать игроков в другие команды, чтобы набрать побольше
Одна из проблем «Лос-Анджелеса» — низкая результативность, 30-я в лиге (2,4 гола за игру). Если в конкретном матче не пошло у лидеров, то хоккеисты 3−4-х звеньев никак им не помогают. Хотя ответственности со звезд команды — Копитара, Даути и Картера — это, конечно, не снимает.
«Калгари» уже пришел в себя после эмоциональных матчей с «Эдмонтоном». «Флэймс» разобрались с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» с одинаковым счетом 6:2 и снова оказались в
На время «Калгари» лишился двух ведущих защитников Джиордано и Хэмоника, но на матчах с калифорнийскими командами это не должно сказаться. «Флэймс» — явные фавориты сегодня, но хорошо, что их можно взять с подстраховкой: «победа “Калгари” с форой 0 за 1,74» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов