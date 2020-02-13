Василевский остановит «Ойлерс»: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»
Русский вратарь сейчас очень хорош.
Русский вратарь сейчас очень хорош.
«Тампа-Бэй» — лучшая команда НХЛ с конца декабря 2019-го. Команда Кучерова и Василевского набрала в этом отрезке 41 (!) очко из 46 возможных, показав, почему остальные клубы лиги обязаны с ней считаться. Даже выдав такую серию, «Тампа» не возглавила Восток, но до «Бостона» осталось совсем
В последнем матче с «Питтсбургом» не играли Стэмкос и Макдона, в самой игре травмировались Кучеров и Сирелли — возможно, «Тампе» сегодня придется играть без нескольких лидеров. Но с такой феноменальной игрой Василевского «Лайтнинг» комфортно и в матчах, где все решает одна шайба. Неслучайно две последние встречи они выиграли в овертайме.
У «Эдмонтона» тоже проблема с составом: повреждение получил главный человек в команде — Макдэвид. Без него шансов попасть в
Если Кучеров и Стэмкос сегодня
Андрей Санталов