Василевский остановит «Ойлерс»: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»

Источник: AP 2020

«Тампа-Бэй» — лучшая команда НХЛ с конца декабря 2019-го. Команда Кучерова и Василевского набрала в этом отрезке 41 (!) очко из 46 возможных, показав, почему остальные клубы лиги обязаны с ней считаться. Даже выдав такую серию, «Тампа» не возглавила Восток, но до «Бостона» осталось совсем чуть-чуть.

В последнем матче с «Питтсбургом» не играли Стэмкос и Макдона, в самой игре травмировались Кучеров и Сирелли — возможно, «Тампе» сегодня придется играть без нескольких лидеров. Но с такой феноменальной игрой Василевского «Лайтнинг» комфортно и в матчах, где все решает одна шайба. Неслучайно две последние встречи они выиграли в овертайме.

У «Эдмонтона» тоже проблема с составом: повреждение получил главный человек в команде — Макдэвид. Без него шансов попасть в плей-офф у «нефтяников», конечно, меньше, но пока Драйзайтль тащит. Немец набрал 4 очка в мате с «Чикаго» и еще больше оторвался от конкурентов в споре бомбардиров.

Если Кучеров и Стэмкос сегодня все-таки пропустят матч, то ставить на победу хозяев — это риск. Проще взять «индивидуальный тотал “Эдмонтона” меньше 2,5 голов за 1,85» в БК Betcity. Больше 2 шайб Василевский пропускал лишь три раза в этом году. А без Макдэвида атака «Ойлерс» не так опасна.