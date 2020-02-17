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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпард настроен на реванш: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Встреча четвертой команды АПЛ с девятой.

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Источник: Reuters

После небольшого перерыва «Челси» предстоит интересная неделя: матчи в АПЛ с «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэмом» и в Лиге чемпионов с «Баварией». Этой зимой лондонцы никем не усилились, Лэмпарду придется доигрывать сезон с теми, кто у него есть. Пока «синие» 4-е в лиге, но Моуринью отстает лишь на одно очко, да и тот же «МЮ» в случае победы будет в трех очках.

В первом круге «Челси» проиграл на «Олд Траффорде» 0:4, но по игре у команды Сульшера не было такого преимущество. Теперь лондонцам должно быть проще: у «МЮ» не выйдут Рэшфорд, Погба и Мактомини. А новичок манкунианцев Игало не играл с 1 декабря, вряд ли сейчас он станет усилением для «Ман Юнайтед».

Январь обе команды провели нелучшим образом: по одной победе в 5 матчах АПЛ. У «Челси» больше шансов выйти из этого небольшого кризиса, но многое зависит от того, как Лэмпард решит вратарскую проблему. В прошлом туре он усадил Кепу на лавку, но заменивший того Кабальеро тоже играл с ошибками и пропустил два мяча от «Лестера».

Перерыв должен сказаться на футболистах обоих клубов, и, чтобы быть в тонусе, им потребуется какое-то время. Полагаем, что ждать много голов сегодня не стоит, и советуем взять ставку «тотал голов меньше 2,5 за 1,96″ в БК Betcity. Еще один интересный вариант — “Челси” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,78».

Андрей Санталов

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