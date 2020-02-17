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22:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров продолжит феерить: прогноз на матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

Русский форвард набирает очки в 13 матчах подряд.

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Источник: AP 2020

«Колорадо» достаточно неожиданно проиграл два матча после серии побед. Во встрече с «Вашингтоном» хоккеисты «Эвеланш» не дали забить Овечкину, вели 2:0 и все же уступили. А в матче на открытом воздухе «Колорадо» не справился с аутсайдером Западной конференции «Лос-Анджелесом».

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 22, 18.02.2020, 5:00

Колорадо Эвеланш-Тампа-Бэй Лайтнинг-

Для «Тампа-Бэй», напротив, все продолжает удачно складываться. Кучеров и Стэмкос вернулись после травм и снова забивают и отдают голевые передачи, Василевский по-прежнему не проигрывает матчи в основное время (серия достигла 21 матча). А тут еще и клуб выменял форварда Коулмэна из «Нью-Джерси» — очень хорошее усиление для «Тампы».

Победная серия «Лайтнинг» составляет уже 10 матчей, и сегодня она должна продлиться: слишком хороша сейчас команда из Флориды. В БК Winline можно поставить на выигрыш «Тампа-Бэй» с форой 0 за 1,77.

Если вы персонально болеете за Кучерова, то можете поставить, что он наберет два очка и больше — в БК Betcity за такое дают коэффициент 2,2. В последних 12 играх Кучерова такая ставка зашла 10 раз.

Андрей Санталов

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