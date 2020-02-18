Атака Дортмунда против атаки Парижа: прогноз на матч «Боруссия» — «ПСЖ»
Мбаппе и Неймар против Холанда и Санчо.
Мбаппе и Неймар против Холанда и Санчо.
Дортмундская «Боруссия» мощно провела матч перед Лигу чемпионов, не оставив шансов «Айнтрахту» (4:0). Гол Холанда, хорошая реализация моментов в целом у хозяев читались перед игрой, а вот то, что команда Фавра ни разу не пропустила, удивило. До этого Дортмунду по 2−3 мяча забивали и «Аугсбург», и «Вердер» — команды из второй половины таблицы.
У «ПСЖ» проверка сил перед
Теперь «Боруссии» и «ПСЖ» предстоит выяснить, чья атака круче — ставка на игру от обороны здесь невыгодна ни одной из команд. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане забили 17 голов — почти 3 за игру. У дортмундцев этот показатель скромнее (8 голов), но и группа у них была посерьезнее с «Барселоной» и «Интером».
У «ПСЖ» под вопросом выход на поле Неймара, но даже без бразильца группа нападения внушает: Мбаппе, Икарди, Ди Мария. У немецкой команды в полном порядке Холанд и Санчо — ждем сегодня голевую перестрелку. Ждут ее и букмекеры, поэтому на тоталы коэффициенты невысокие. Но пройти мимо них
Первая ставка на матч — «обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,54» в БК Betcity. Если ставить на это событие в лайве, то коэффициент будет выше. Но можно и сразу взять чуть более рискованные ставки: «тотал голов в 1-м тайме больше 1,5 за 2,1» и «обе забьют в 1-м тайме за 3,2».
Андрей Санталов