От Моуринью требуется чудо: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
Финалист ЛЧ против второй команды Германии.
Финалист ЛЧ против второй команды Германии.
«Тоттенхэм» в непростых условиях показал удивительную эффективность в последний месяц: 5 побед и 2 ничьи в АПЛ и Кубке Англии — и все это без травмированного Кейна. В чемпионате «шпоры» поднялись уже на 5-е место, причем до «Челси» всего одно очко. Но есть и плохая новость:
Еще один важный момент — на футболистов «Тоттенхэма» выпала очень серьезная нагрузка в последние два месяца. После Boxing Day весь январь пришлось играть в режиме 2 раза в неделю, а
«Лейпциг» подходит к своему первому
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ уже показали, что даже атакующие команды стараются их проводить достаточно осторожно, оставляя возможность все решить на ответную игру. Примерно такого сценария мы ждем и сегодня. Моуринью особо и некем играть в атаку, Нагельсманна ничья в Лондоне тоже вполне устроит.
Поэтому предлагаем вам две ставки, у обеих хорошие шансы сыграть: «тотал голов меньше 2,5 за 2,15» в БК Winline и «команды сыграют вничью за 3,47».
Андрей Санталов