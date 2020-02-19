От Моуринью требуется чудо: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

«Тоттенхэм» в непростых условиях показал удивительную эффективность в последний месяц: 5 побед и 2 ничьи в АПЛ и Кубке Англии — и все это без травмированного Кейна. В чемпионате «шпоры» поднялись уже на 5-е место, причем до «Челси» всего одно очко. Но есть и плохая новость: из-за травмы руки до конца сезона выбыл Сон, а кореец был в отличной форме.

Еще один важный момент — на футболистов «Тоттенхэма» выпала очень серьезная нагрузка в последние два месяца. После Boxing Day весь январь пришлось играть в режиме 2 раза в неделю, а из-за «лишней» переигровки с «Саутгемптоном» даже февральский перерыв был короче, чем у других клубов АПЛ.



«Лейпциг» подходит к своему первому плей-офф Лиги чемпионов в неплохой форме. Да, «РБ» дважды за последние недели проиграл «Айнтрахту», зато устоял против «Баварии» (0:0) и спокойно разобрался с «Вердером» (3:0). Немецкая команда также отдыхала на день больше «Тоттенхэма» перед этим матчем — еще один плюс в пользу «Лейпцига».



Первые матчи 1/8 финала ЛЧ уже показали, что даже атакующие команды стараются их проводить достаточно осторожно, оставляя возможность все решить на ответную игру. Примерно такого сценария мы ждем и сегодня. Моуринью особо и некем играть в атаку, Нагельсманна ничья в Лондоне тоже вполне устроит.



Поэтому предлагаем вам две ставки, у обеих хорошие шансы сыграть: «тотал голов меньше 2,5 за 2,15» в БК Winline и «команды сыграют вничью за 3,47».



Андрей Санталов