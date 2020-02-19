Гвардиоле нужна громкая победа: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Бан от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей поднял такую волну вокруг «Манчестер Сити», что, кажется, одно из главных желаний Гвардиолы и игроков — ответить на весь этот шум смачной победой. Плюс, скандал скандалом, а подготовку к матчу Лиги чемпионов никто отменял. Игра в Мадриде будет через неделю, и сегодняшняя игра поможет почувствовать тонус лидерам «горожан».

До перерыва «Ман Сити» проиграл два матча подряд — большая редкость для команды Гвардиолы. И пусть по игре она смотрелась хорошо и против «Ман Юнайтед», и против «Тоттенхэма», но это очередной тревожный звонок для «горожан». Реализация моментов у них в этом сезоне явно не на уровне.



«Вест Хэм» при Мойесе не поправил свое турнирное положение и находится в зоне вылета. А календарь до апреля — хуже не придумаешь: «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Сложно представить, что «молотобойцам» удастся спасти, хотm клуб и потратил 30 млн фунтов на новичков в это трансферное окно.



Безвыигрышная серия команды насчитывает уже 6 матчей. «Ман Сити» не забивал два матча подряд, а сегодняшний соперник хорошо подходит, чтобы Агуэро и Ко прокачали голевое чутье. Берем «победу “Манчестер Сити” с форой -2,5 за 2» в БК Betcity.



Андрей Санталов