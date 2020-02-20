Сложный тест для Сульшера: прогноз на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»

Главная проблема Сульшера — график «Ман Юнайтед». Играть придется через два дня после тяжелой победы над «Челси», а еще через два дня — встреча с борющимся за выживание «Уотфордом». Поэтому, вероятнее всего, сегодня в старте дебютирует новичок Игало, ротация наверняка затронет и других игроков основы, включая вратаря.



Манкунианцам хорошо удаются матчи против топ-клубов, где можно сыграть за счет прессинга и на контратаках. Проблемы начинаются, когда соперник отдает мяч и хочет убегать в контратаки сам. А именно такую тактику, без сомнения, изберет сегодня «Брюгге».



Интересно, что «Ман Юнайтед» не пропускает уже 4 матча — тут, конечно, не обошлось без везения. Оборона бельгийцев вместе с хорошо знакомым по АПЛ голкипером Миньоле тоже неидеальна. Так что первой ставкой на матч возьмем такую: «обе забьют за 1,85» в БК Winline.



Сульшер вряд ли сделает ставку на первую игру, все-таки стартовый состав будет неоптимальный. Поэтому небольшой суммой в этом матче вполне можно рискнуть и поставить на ничью — на нее дают коэффициент 3,28.



Андрей Санталов