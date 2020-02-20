Сложный тест для Сульшера: прогноз на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»
Тяжелая борьба на два фронта.
Тяжелая борьба на два фронта.
Лидер чемпионата Бельгии попал в
Главная проблема Сульшера — график «Ман Юнайтед». Играть придется через два дня после тяжелой победы над «Челси», а еще через два дня — встреча с борющимся за выживание «Уотфордом». Поэтому, вероятнее всего, сегодня в старте дебютирует новичок Игало, ротация наверняка затронет и других игроков основы, включая вратаря.
Манкунианцам хорошо удаются матчи против
Интересно, что «Ман Юнайтед» не пропускает уже 4 матча — тут, конечно, не обошлось без везения. Оборона бельгийцев вместе с хорошо знакомым по АПЛ голкипером Миньоле тоже неидеальна. Так что первой ставкой на матч возьмем такую: «обе забьют за 1,85» в БК Winline.
Сульшер вряд ли сделает ставку на первую игру,
Андрей Санталов