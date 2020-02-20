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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Сложный тест для Сульшера: прогноз на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»

Тяжелая борьба на два фронта.

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Источник: AP 2020

Лидер чемпионата Бельгии попал в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где чуть не обыграл «Реал» в Мадриде (2:2). В своей лиге «сине-черные» забивают два гола за игру и в 26 матчах потерпели лишь одно поражение — уверенная заявка на чемпионство.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/16 финала, 20.02.2020, 20:55

Брюгге-Манчестер Юнайтед-

Главная проблема Сульшера — график «Ман Юнайтед». Играть придется через два дня после тяжелой победы над «Челси», а еще через два дня — встреча с борющимся за выживание «Уотфордом». Поэтому, вероятнее всего, сегодня в старте дебютирует новичок Игало, ротация наверняка затронет и других игроков основы, включая вратаря.

Манкунианцам хорошо удаются матчи против топ-клубов, где можно сыграть за счет прессинга и на контратаках. Проблемы начинаются, когда соперник отдает мяч и хочет убегать в контратаки сам. А именно такую тактику, без сомнения, изберет сегодня «Брюгге».

Интересно, что «Ман Юнайтед» не пропускает уже 4 матча — тут, конечно, не обошлось без везения. Оборона бельгийцев вместе с хорошо знакомым по АПЛ голкипером Миньоле тоже неидеальна. Так что первой ставкой на матч возьмем такую: «обе забьют за 1,85» в БК Winline.

Сульшер вряд ли сделает ставку на первую игру, все-таки стартовый состав будет неоптимальный. Поэтому небольшой суммой в этом матче вполне можно рискнуть и поставить на ничью — на нее дают коэффициент 3,28.

Андрей Санталов

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