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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкину пора забить: прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

700 голов в НХЛ можно выбить уже сегодня.

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Источник: AP 2020

Обе команды провально провели последние 10 дней. «Вашингтон» на выезде взял один матч из трех, а перед этим проиграл еще два дома. Овечкин старается, но шайба не летит, Кузнецов по-прежнему не играет из-за травмы, и ошибки в обороне никуда не делись.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 22, 21.02.2020, 3:00

Вашингтон Кэпиталз-Монреаль Канадиенс-

Но сегодня в гости «Кэпиталс» приехал соперник, у которого все еще хуже. «Монреаль» два дня назад проиграл последней команде лиги — «Детройту». Причем в четвертый раз в сезоне. Набери «Канадиенс» эти 8 очков, вовсю боролись бы сейчас за плей-офф. А так, приходится раздавать игроков, смирившись с ролью аутсайдера.

Защитник Сканделла уже уехал в «Сент-Луис», на очереди Ковальчук, реанимировавший свою карьеру в «Монреале». В последних 5 матчах Илья очков не набирает, но до этого него было 12 баллов в 15 играх — такой вингер нужен многим командам, которые собираются пройти далеко в плей-офф.

«Столичным» попался удобный соперник (5 поражений подряд), чтобы выйти из кризиса. Первое место в дивизион уже у «Питтсбурга», но отвоевать его обратно можно. Берем победу «Вашингтона» в основное время за 1,8" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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