Игра, в которой должно быть много голов: прогноз на матч «Челси» — «Бавария»

В выходные «Челси» убедительно переиграл уставший «Тоттенхэм», прервав серию из 4 матчей без побед. Главная проблема для Лэмпарда — отсутствие Канте. Француз пропустит еще несколько недель из-за травмы, а без него центр поля у «синих» уже не тот. Из плюсов — хорошо себя проявили Жиру и Алонсо, редко играющие в этом сезоне.

«Бавария» не смогла толком настроиться на аутсайдера бундеслиги «Падерборн». Мюнхенцы в итоге победили, но с большими приключениями. Начудил Нойер, защитники позволяли соперникам убегать в опасные контратаки, а впереди моментов было не так много, как обычно. Вот что значит Мюллер не вышел в основе.



Но с настроем на Лигу чемпионов у немецкой команды проблем не будет. Осенью она уже разгромила в Лондоне «Тоттенхэм» 7:2, теперь игроки вернутся в Англию с приятными воспоминаниями. В группе «Бавария» выиграла все 6 матчей, сейчас немцы тоже в хорошей форме: 10 побед в 11 последних встречах.



Логично ожидать от этого матча много голов: проблемы в обороне есть и у «Челси», и у «Баварии», сухие матчи для этих команд — редкость. Поэтому предлагаем взять такой вариант: «обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,85» в БК Betcity.



Хорошо смотрится и такая ставка: «индивидуальный тотал “Баварии” больше 1,5 голов за 1,76». Дуэт Мюллер — Левандовски в этом сезоне неудержим, защита «Челси» вряд ли с ним справится.



Андрей Санталов