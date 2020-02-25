Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
41
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Хоккей. НХЛ
26.02
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
26.02
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
26.02
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
26.02
Миннесота Уайлд
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.02
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой должно быть много голов: прогноз на матч «Челси» — «Бавария»

Ждем зрелищный футбол.

Наверх
Источник: Reuters

В выходные «Челси» убедительно переиграл уставший «Тоттенхэм», прервав серию из 4 матчей без побед. Главная проблема для Лэмпарда — отсутствие Канте. Француз пропустит еще несколько недель из-за травмы, а без него центр поля у «синих» уже не тот. Из плюсов — хорошо себя проявили Жиру и Алонсо, редко играющие в этом сезоне.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 25.02.2020, 23:00

Челси-Бавария-

«Бавария» не смогла толком настроиться на аутсайдера бундеслиги «Падерборн». Мюнхенцы в итоге победили, но с большими приключениями. Начудил Нойер, защитники позволяли соперникам убегать в опасные контратаки, а впереди моментов было не так много, как обычно. Вот что значит Мюллер не вышел в основе.

Но с настроем на Лигу чемпионов у немецкой команды проблем не будет. Осенью она уже разгромила в Лондоне «Тоттенхэм» 7:2, теперь игроки вернутся в Англию с приятными воспоминаниями. В группе «Бавария» выиграла все 6 матчей, сейчас немцы тоже в хорошей форме: 10 побед в 11 последних встречах.

Логично ожидать от этого матча много голов: проблемы в обороне есть и у «Челси», и у «Баварии», сухие матчи для этих команд — редкость. Поэтому предлагаем взять такой вариант: «обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,85» в БК Betcity.

Хорошо смотрится и такая ставка: «индивидуальный тотал “Баварии” больше 1,5 голов за 1,76». Дуэт Мюллер — Левандовски в этом сезоне неудержим, защита «Челси» вряд ли с ним справится.

Андрей Санталов

Россия провалила ЧМ. Наш биатлон третий год живет в хаосе
Владелец «Спартака» потерял более 500 млн долларов за сутки
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
Слезы Джордана и «Лунная соната». Мир прощался с Коби Брайантом
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Чемпионка UFС, рожденная в СССР: Шевченко вне клетки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь