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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук поможет Овечкину: прогноз на матч «Вашингтон» — «Виннипег»

Наконец в одной команде.

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Источник: Reuters

«Вашингтон» сделал подарок российским болельщикам хоккея, выменяв Ковальчука у «Монреаля». Ови и Кови теперь могут играть вместе не только за сборную, но и и за один клуб. Илья хорошо себя показал в «Канадиенс», набрав 13 очков в 22 матчах. Теперь он, как и мечтал, оказался в команде, претендующей на Кубок Стэнли.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 23, 26.02.2020, 3:00

Вашингтон Кэпиталз-Виннипег Джетс-

Недавно «столичные» проиграли 4 матча подряд, казалось, не уйти от поражения и в битве с «Питтсбургом». Но мощный третий период, выигранный со счетом 4:1, прервал неудачную серию. Овечкин не отметился результативными действиями, но после 700-го гола в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» ему должно быть психологически полегче.

«Кэпиталс» вернулись на первое место в дивизионе, теперь пойдет заочная борьба за него с «Питтсбургом». Еще важнее — разобраться с собственной игрой, слишком уж неважно команда выглядела в последние две недели, особенно в своей зоне.

«Виннипег» еще два года назад играл в финале Западной конференции, но теперь катится по наклонной. Год назад — вылет в первом раунде, сейчас — борьба за попадание в плей-офф. «Джетс» не стали особо усиливаться перед дедлайном, так что в оставшейся части сезона им придется непросто. Собственно, все непросто уже сейчас: команда уже провела 3 матча в этой выездной серии и проиграла два из них.

Победа над «Питтсбургом» и появление Ковальчука должны встряхнуть «Вашингтон», на стороне «Кэпиталс» и домашний лед. Ставим на «победу хозяев с форой -1» в этом матче. В БК 1Х Ставка на это дают коэффициент 2,02.

Андрей Санталов

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