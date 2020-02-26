Роналду снова забьет: прогноз на матч «Лион» — «Ювентус»

Да, «Лион» не проигрывает 7 последних матчей дома во внутренних турнирах. Да, он не проигрывает дома в Лиге чемпионов с октября 2016 года — тогда «Лион» как раз уступил «Ювентусу». Но сейчас у французов серьезные проблемы с составом. Нет Депая, который организовал почти 50% голов в ЛЧ, начиная с прошлого сезона (10 голов из 22). Не будет и таких игроков основы, как Коне и Аделаид, под вопросом выход Дюбуа.



«Юве» давно мечтает о Лиге чемпионов, для был подписан Роналду, для этого Сарри сменил Аллегри. Криштиану любит решающие матчи ЛЧ, в плей-офф он забивает больше, чем на групповом этапе. В 2020-м португалец в отличной форме, вот уже 9 матчей подряд он не уходит с поля без гола. Сегодня поставить на то, что «Роналду забьет», можно с коэффициентом 1,9 (Betcity).



Еще одна ставка также напрашивается сама собой: «победа “Ювентуса” за 2,05». Можно, конечно, перестраховаться и выбрать победу гостей с форой 0 или поставить на то, что «Юве» не проиграет и тотал голов будет меньше 3,5, но на это дают слишком маленькие коэффициенты.



Андрей Санталов