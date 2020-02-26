Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Нефтехимик
22
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
50
Футбол. Еврокубки
20:00
Брага
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Ювентус
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Коламбус Блю Джэкетс
54
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
14
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду снова забьет: прогноз на матч «Лион» — «Ювентус»

В этом году Криштиану не остановить.

Наверх
Источник: Reuters

«Ювентус» отправился во Францию накануне важнейшего матча с «Интером» в серии А. При этом сегодня чемпион Италии должен взять свое: разница в классе между командами серьезная.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 26.02.2020, 23:00

Лион-Ювентус-

Да, «Лион» не проигрывает 7 последних матчей дома во внутренних турнирах. Да, он не проигрывает дома в Лиге чемпионов с октября 2016 года — тогда «Лион» как раз уступил «Ювентусу». Но сейчас у французов серьезные проблемы с составом. Нет Депая, который организовал почти 50% голов в ЛЧ, начиная с прошлого сезона (10 голов из 22). Не будет и таких игроков основы, как Коне и Аделаид, под вопросом выход Дюбуа.

«Юве» давно мечтает о Лиге чемпионов, для был подписан Роналду, для этого Сарри сменил Аллегри. Криштиану любит решающие матчи ЛЧ, в плей-офф он забивает больше, чем на групповом этапе. В 2020-м португалец в отличной форме, вот уже 9 матчей подряд он не уходит с поля без гола. Сегодня поставить на то, что «Роналду забьет», можно с коэффициентом 1,9 (Betcity).

Еще одна ставка также напрашивается сама собой: «победа “Ювентуса” за 2,05». Можно, конечно, перестраховаться и выбрать победу гостей с форой 0 или поставить на то, что «Юве» не проиграет и тотал голов будет меньше 3,5, но на это дают слишком маленькие коэффициенты.

Андрей Санталов

    Читайте также
    У Овечкина гол и победный буллит. Он спас Ковальчука от провала
    Разгром «Челси» и дерзкий «Наполи»: итоги дня в Лиге чемпионов
    Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
    У Панарина личный рекорд. Он повторил достижение Гретцки и Ягра
    «Овечкин стал счастливее». Фанаты о дебюте Кови за «Вашингтон»
    «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
    «Нью-Джерси» обыграл «Детройт», россиянин стал первой звездой
    РедакцияРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь