Роналду снова забьет: прогноз на матч «Лион» — «Ювентус»
В этом году Криштиану не остановить.
В этом году Криштиану не остановить.
«Ювентус» отправился во Францию накануне важнейшего матча с «Интером» в серии А. При этом сегодня чемпион Италии должен взять свое: разница в классе между командами серьезная.
Да, «Лион» не проигрывает 7 последних матчей дома во внутренних турнирах. Да, он не проигрывает дома в Лиге чемпионов с октября 2016 года — тогда «Лион» как раз уступил «Ювентусу». Но сейчас у французов серьезные проблемы с составом. Нет Депая, который организовал почти 50% голов в ЛЧ, начиная с прошлого сезона (10 голов из 22). Не будет и таких игроков основы, как Коне и Аделаид, под вопросом выход Дюбуа.
«Юве» давно мечтает о Лиге чемпионов, для был подписан Роналду, для этого Сарри сменил Аллегри. Криштиану любит решающие матчи ЛЧ, в
Еще одна ставка также напрашивается сама собой: «победа “Ювентуса” за 2,05». Можно, конечно, перестраховаться и выбрать победу гостей с форой 0 или поставить на то, что «Юве» не проиграет и тотал голов будет меньше 3,5, но на это дают слишком маленькие коэффициенты.
Андрей Санталов