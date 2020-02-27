Панарин тащит «Нью-Йорк» в плей-офф: прогноз на матч «Монреаль» — «Рейнджерс»
Артемий — кандидат на звание MVP.
Артемий — кандидат на звание MVP.
В это сложно было поверить еще месяц назад, но «Рейнджерс» действительно претендуют на выход в
У российского суперфорварда уже 32 гола (личный рекорд) и 53 передачи в 61 матче, он входит в топ-5 бомбардиров НХЛ и является лучшим форвардом лиги по показателю полезности («плюс 36»). Неудивительно, что с такой статистикой Панарин будет одним из главных кандидатов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку НХЛ.
«Монреаль» в последних матчах показывает, что не сдается, несмотря на то, что сезон провален. «Канадиенс» уже огорчили «Вашингтон» (4:3 ОТ) и потрепали нервы «Ванкуверу» (3:4 ОТ). Но сегодняшний матч пройдет в Монреале, а именно у себя дома «Хабс» играют посредственно: 13 побед и 15 поражений в основное время.
А вот «Рейнджерс» игра в гостях удается отлично. Перед сегодняшней встречей американский клуб выиграл последние 8 матчей — такой серии у него не было больше 40 лет. Жаль, что
Интересно, что букмекеры считают в этом матче фаворитами слабо мотивированный «Монреаль». Не согласимся с ними и возьмем «победу “Рейнджерс” с форой 0 за 2,27» в БК 1ХСтавка.
Андрей Санталов