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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин тащит «Нью-Йорк» в плей-офф: прогноз на матч «Монреаль» — «Рейнджерс»

Артемий — кандидат на звание MVP.

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Источник: Reuters

В это сложно было поверить еще месяц назад, но «Рейнджерс» действительно претендуют на выход в плей-офф в этом сезоне. Мощный отрезок в феврале (11 побед из 14) — и «Нью-Йорк» уже в 4 очках от «Коламбуса» при запасе в три матча. Летом «Рейнджерс» ухватили Панарина на рынке свободных агентов, и Артемий в первом же сезоне творит чудеса.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 23, 28.02.2020, 3:00

Монреаль Канадиенс-Нью-Йорк Рейнджерс-

У российского суперфорварда уже 32 гола (личный рекорд) и 53 передачи в 61 матче, он входит в топ-5 бомбардиров НХЛ и является лучшим форвардом лиги по показателю полезности («плюс 36»). Неудивительно, что с такой статистикой Панарин будет одним из главных кандидатов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку НХЛ.

«Монреаль» в последних матчах показывает, что не сдается, несмотря на то, что сезон провален. «Канадиенс» уже огорчили «Вашингтон» (4:3 ОТ) и потрепали нервы «Ванкуверу» (3:4 ОТ). Но сегодняшний матч пройдет в Монреале, а именно у себя дома «Хабс» играют посредственно: 13 побед и 15 поражений в основное время.

А вот «Рейнджерс» игра в гостях удается отлично. Перед сегодняшней встречей американский клуб выиграл последние 8 матчей — такой серии у него не было больше 40 лет. Жаль, что из-за травмы, полученной в аварии, выбыл из строя вратарь Шестеркин (9 побед в 10 играх), но его вполне может заменить Георгиев на ближайшее время.

Интересно, что букмекеры считают в этом матче фаворитами слабо мотивированный «Монреаль». Не согласимся с ними и возьмем «победу “Рейнджерс” с форой 0 за 2,27» в БК 1ХСтавка.

Андрей Санталов

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