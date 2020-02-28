Самаре будет не хватать Соболева: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»

Взамен самарцы взяли вратаря Фролова из «Сочи», полузащитников Поповича (ранее играл за «Оренбург»), Глушенкова («Спартак-2») и иракца Хади. Не самая убедительная трансферная кампания.



Положение «Оренбурга» не особо лучше. С 19 очками клуб занимает 12-е место и лишь на один балл опережает «Крылья». В декабре из команды ушел главный тренер Федотов, с которым во многом был связан успех оренбуржцев годом ранее. Из любопытных трансферов тут один: из «Гента» приехал воспитанник «Барселоны», 25-летний нападающий Силла.



Для обеих команд это будет первый официальный матч после большого перерыва. Из форвардов у «Крыльев» остался только Радоньич (2 гола в 18 матчах РПЛ). Игра «Оренбурга» под руководством Емельянова — тоже загадка.



Ставка «тотал меньше 2,5 голов» напрашивается сама собой. В БК 1Х Ставка на нее дают коэффициент 1,63. Также можно взять вариант «тотал меньше 2 голов за 2,06». Погоду в Самаре футбольной не назовешь (легкий плюс, дождь), это тоже обилию голов не способствует.



Андрей Санталов