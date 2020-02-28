Безголевой серии Варди пора прерваться: прогноз на матч «Норвич» — «Лестер»

Главная проблема «Лестера» — у Варди перестало залетать. Главный бомбардир команды последний раз забил 21 декабря, это был 17-й гол Джейми в АПЛ в этом сезоне — с тех пор как отрезало. В прошлом туре Варди был близок к тому, чтобы прервать неудачную серию из 8 матчей, но, выйдя один на один с вратарем «Ман Сити» Эдерсоном, угодил в штангу.

Нет голов от Варди — нет и результатов. «Лестер» давно уже не второй в таблице, а теперь и место в зоне ЛЧ внезапно оказалось под угрозой: идущий пятым «Ман Юнайтед» в 9 очках. Безвыигрышная серия «лис» длится 4 матча.



«Норвич» в прошлом туре без вариантов проиграл «Вулверхэмптону», что с такой игрой в обороне неудивительно. Новичок АПЛ пропускает почти два гола за матч — с таким подходом возвращение в чемпионшип почти гарантировано. Сейчас «Норвич» с отрывом занимает последнее место, до спасительной 17-й строчки — 7 очков.



Сегодняшняя встреча — хороший шанс для «Лестера» выйти из кризиса. «Норвич» любит владеть мячом, что приводит к проблемам в защите при контратаках. Команда Роджерса знает, что делать в таких ситуациях. Берем «победу “Лестера” за 1,75» в БК Betcity. Еще один вариант — «Варди забьет за 1,86». Пора уже.



Андре Санталов