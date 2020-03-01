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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Нас снова ждет Эль Класико без голов? Прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

Главная игра выходных.

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Источник: AP 2020

В отличие от прошлого сезона «Реал» навязал настоящую борьбу «Барселоне» в Ла Лиге. Каталонцы лидируют в чемпионате перед Эль Класико, но мадридцы отстают только на два очка. При этом у каждой команды свои проблемы.

«Реал» выиграл лишь один раз в последних 5 матчах, серьезные проблемы возникли с «Сельтой», «Леванте» и «Ман Сити». Травмирован Азар, перестал забивать Бензема (1 гол с конца декабря), а больше угрожать воротам соперников некому. У Бэйла, Йовича и Винисиуса 5 голов на троих (!) в Ла Лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселоне» же по-прежнему не удаются гостевые матчи. Пример, как играть с каталонцами, на этой неделе показал «Наполи», но и в Испании с этой задачей недавно успешно справлялись «Атлетик» и «Валенсия». Без Суареса и Альбы непросто приходится Месси — такого взаимопонимания, например, с Гризманном у него нет.

В 4 последних Эль Класико забивали 3 мяча или меньше, неоткуда ждать голов и сегодня. И «Реал», и «Барса» играли среди недели, и сегодняшняя форма у футболистов будет неоптимальной. Поэтому возьмем с запасом «тотал меньше 3 за 1,76» в БК Winline.

Еще одна интересная тенденция — небольшое количество ударов в створ в личных встречах «Реала» и «Барселоны». В последних 4 играх их ни разу не было больше 7. Так что есть предложение взять «тотал ударов в створ меньше 9,5 за 1,95» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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