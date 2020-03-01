Хименес и Жота огорчат Моуринью: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

Кейн и Сон по-прежнему травмированы у «Тоттенхэма» — вопрос для Моуринью «что делать с атакой?» все еще открыт. А с обороной не все было ладно с самого начала: при Жозе «шпоры» провели лишь три матча на ноль из 22. Последние игры с «Лейпцигом» и «Челси» лишний раз показали проблемы «Тоттенхэма» в защите.

«Вулверхэмптон» же продолжает приятно удивлять. Несмотря на то, что сезон для команды начался еще в июле, у «волков» хватает сил и на Лигу Европы, и на АПЛ. Последние матчи (не считая ответную игру с «Эспаньолом») вскрыли еще одну способность «Вулвс» — засушить соперника. С их обороной ничего не смогли сделать ни «МЮ», ни «Лестер», а в сумме 4 матча подряд на ноль!

В то же время с атакой «Вулверхэмптона» все в порядке: Жота и Хименес просто выжигают все впереди, демонстрируя удивительную реализацию. У Рауля, отдыхавшего в четверг, уже 12 голов в 27 матчах АПЛ, до повторения личного рекорда — один мяч. Голы «волков» в этом матче однозначно нужно брать, поэтому первая ставка такая: «индивидуальный тотал “Вулверхэмптона” больше 1 за 1,95» в БК Betcity.

Санту в прошлом играл у Моуринью, обыграть бывшего тренера — особое удовольствие. Лэмпард в этом сезоне тому пример. В таблице «Тоттенхэм» пока опережает «волков», но лишь на одно очко. В сезоне, где колбасит почти всех команд из топ-6, можно помечтать и о Лиге чемпионов, а для этого нужно выигрывать у конкурента. Возьмем аккуратно «победу “Вулверхэмптона” с форой 0 за 2,16».