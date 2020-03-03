Клопп отыграется на Лэмпарде: прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»
Мощная заруба в Кубке Англии.
Мощная заруба в Кубке Англии.
Великая беспроигрышная серия «Ливерпуля»
А вот у «Челси»
В чемпионате «Челси» еще занимает 4-е место, но разрыв от преследователей уменьшился до 3 очков. При этом, по словам Лэммпарда, к сегодняшней игре он относится как к игре АПЛ и собирается выставить оптимальный состав — пресловутой экономии сил не будет.
Клопп тоже настроен серьезно. До ответного матча ЛЧ с «Атлетико» еще неделя, а в выходные с «Борнмутом» можно будет поберечь лидеров. Да и как вам кажется, возможны ли два поражения мерсисайдцев подряд в такой удивительный сезон? Вряд ли. Так что предлагаем взять «победу “Ливерпуля” с форой 0 за 1,94» в БК Winline.
Андрей Санталов