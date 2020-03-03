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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп отыграется на Лэмпарде: прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Мощная заруба в Кубке Англии.

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Источник: Reuters

Великая беспроигрышная серия «Ливерпуля» все-таки оборвалась, и, возможно, сегодня без пяти минут чемпион Англии начнет новую. В отличие от предыдущих стадий Кубка сегодня у мерсисайдцев ожидается состав, близкий к оптимальному, с Салахом и ван Дейком. С такой основой шансы «Ливерпуля» исправиться за поражение от «Уотфорда», естественно, высоки.

А вот у «Челси» по-прежнему проблемы. Это видно и по результатам (2 победы в последних 8 матчах), и по заявке команды в последние недели. Из-за травм нет Канте, Абрахама, Пулишича, Хадсона-Одои и Лофтус-Чика. Разладилась у «синих» и игра в обороне: 10 пропущенных голов в последних 5 встречах.

В чемпионате «Челси» еще занимает 4-е место, но разрыв от преследователей уменьшился до 3 очков. При этом, по словам Лэммпарда, к сегодняшней игре он относится как к игре АПЛ и собирается выставить оптимальный состав — пресловутой экономии сил не будет.

Клопп тоже настроен серьезно. До ответного матча ЛЧ с «Атлетико» еще неделя, а в выходные с «Борнмутом» можно будет поберечь лидеров. Да и как вам кажется, возможны ли два поражения мерсисайдцев подряд в такой удивительный сезон? Вряд ли. Так что предлагаем взять «победу “Ливерпуля” с форой 0 за 1,94» в БК Winline.

Андрей Санталов

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