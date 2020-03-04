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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА

Первое дерби Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"

Команды по-разному сыграли после большого зимнего перерыва. «Спартак» превзошел «Динамо» и в тактике на матч, и в реализации моментов. Бакаев — в полном порядке, новичок красно-белых Соболев отметился голевой передачей и нацеленностью на ворота. Особенно хорошо команде Тедеско удавался прессинг, после активного отбора игроки «Динамо» часто попросту теряли мяч.

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/4 финала, 4.03.2020, 19:30

Спартак-ЦСКА-

Победа сократила отставание «Спартака» от зоны еврокубков до 10 очков, но это по-прежнему слишком много для оставшихся 10 матчей в чемпионате. Еще один путь попасть в Лигу Европы — победа в Кубке, и на это, несомненно, делает ставку владелец клуба Федун.

ЦСКА едва ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом» — армейцам по-прежнему тяжело даются встречи с командами, играющими от обороны. К счастью для Гончаренко, игра со «Спартаком» будет не из таких, а значит, на половине соперника будут появляться свободные зоны для быстрых атак. Зимой красно-синие особо не усилились, вся надежда впереди на Чалова, Влашича и Фернандеса.

И «Спартак», и ЦСКА забивают чуть больше гола за игру, российские команды в целом не очень результативны по сравнению с ведущими лигами Европы. Но сегодня дерби, эмоции будут зашкаливать, поэтому голы должны быть. В 8 из последних 9 личных встреч забивалось минимум два мяча. Сыграем на этом и сегодня: «тотал больше 2 за 1,63» в БК 1Х Ставка.

Есть и еще один вариант, связанный с голами (все-таки в дерби лучше не ставить на исход матча). Тут и коэффициент повыше — «обе забьют за 1,9». В последних 9 матчах эта ставка сыграла в 6, так что вполне можно рискнуть.

Андрей Санталов

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