Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
Первое дерби Тедеско.
Первое дерби Тедеско.
Команды
Победа сократила отставание «Спартака» от зоны еврокубков до 10 очков, но это
ЦСКА едва ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом» — армейцам
И «Спартак», и ЦСКА забивают чуть больше гола за игру, российские команды в целом не очень результативны по сравнению с ведущими лигами Европы. Но сегодня дерби, эмоции будут зашкаливать, поэтому голы должны быть. В 8 из последних 9 личных встреч забивалось минимум два мяча. Сыграем на этом и сегодня: «тотал больше 2 за 1,63» в БК 1Х Ставка.
Есть и еще один вариант, связанный с голами (все-таки в дерби лучше не ставить на исход матча). Тут и коэффициент повыше — «обе забьют за 1,9». В последних 9 матчах эта ставка сыграла в 6, так что вполне можно рискнуть.
Андрей Санталов