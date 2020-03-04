Неймар и Мбаппе идут за очередным трофеем: прогноз на игру «Лион» — «ПСЖ»

Не считая прошлого сезона, «ПСЖ» выигрывал Кубок Франции и Кубок лиги 4 года подряд. В 2020-м парижане снова нацелились как минимум на требл: в чемпионате идущий вторым «Марсель» отстает на 13 очков, финал Кубка лиги уже есть, на очереди полуфинал Кубка Франции.



Состав у «ПСЖ» сегодня ожидается боевой: с Неймаром, пропустившим матч в субботу, Мбаппе и Кавани. Результативность парижан впечатляет (даже с поправкой на разницу в уровне команд), в последних 7 матчах они наколотили 29 голов. Исключение — игра Лиги чемпионов в Дортмунде.



«Лион» тоже приятно удивляет своих болельщиков. Несмотря на потерю Депая и еще нескольких основных футболистов из-за травм, команда Гарсии поднялась на 5-е место в Лиге 1, выбила из Кубка Франции «Марсель», а в ЛЧ огорчила «Ювентус» (1:0).



Неделю назад «Лион» показал, как умеет играть против звездного нападения, но справится ли он с Мбаппе и Неймаром? «ПСЖ» в начале февраля уже встречался с «Лионом» и не испытал дома особых проблем (4:2). В гостях будет посложнее, но выходить в финал должны парижане. «Победа “ПСЖ” с форой -1 за 2» в БК Betcity.



Андрей Санталов