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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин обыграет Овечкина: прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Дуэль российских суперзвезд.

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Источник: AP 2020

И «Рейнджерс», и «Вашингтон» недавно пострадали от самой горячей команды НХЛ прямо сейчас — «Филадельфии». На этом схожесть заканчивается, потому что «Кэпиталс» все никак не могут выйти из кризиса после перерыва на Матч всех звезд: 10 поражений в 17 матчах.

Главные проблемы «столичных» связаны и с обороной, и с атакой. Три пропущенных шайбы за игру стали нормой для «Вашингтона». Частые удаления (сегодня с «Филадельфией» их было 5) этому сильно способствуют. Не идет и большинство — 2 гола в последних 19 попытках. У связки Овечкин — Кузнецов игра получается в лучшем случае через раз, а выходящий с ними иногда Ковальчук пока не особо помогает (1 очко в 4 матчах).

«Рейнджерс» же, хоть и проиграли три последние встречи, чувствуют себя получше. За отрезок с 7 января команда 4-я в лиге по набранным очкам, 2-я по забитым голам (3,46 за игру), 6-я по пропущенным (2,71 за игру) и 1-я по игре в большинстве (процент реализации — 31,4). До зоны плей-офф 5 очков и 2 матча в запасе.

Отдельно еще хочется сказать про Панарина. Артемий недавно выдал лучшую серию в карьере из 13 результативных матчей. В 65 играх сезона у него уже 90 очков, все личные рекорды побиты, а ведь до конца регулярки еще месяц. Если «Рейнджерс» попадут в плей-офф, то заслуга Панарина в этом будет огромной.

Добавим ко всему этому еще один момент: лишний день отдыха у «Рейнджерс»: для «Вашингтона» это будет вторая игра за два дня. Букмекеры считают фаворитом команду Овечкина, но с этим сложно согласиться. Предлагаем взять «победу “Рейнджерс” с форой 0 за 2,4» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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