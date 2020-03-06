Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:00
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Б
10
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
23
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
7.03
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
20
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
41
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10Россияне остались без медалей в эстафете
13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Что придумает Клопп? Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

У гостей есть шансы.

Наверх
Источник: Reuters

После матча с «Челси» все стало очевиднее некуда: «Ливерпуль» официально в кризисе. Три гостевых поражения подряд и уместившаяся между ними натужная победа над бедовым «Вест Хэмом». После февральского перерыва многие лидеры мерсисайдцев не в форме, в середине поля не хватает Хендерсона.

Футбол

Англия 2019/2020
Тур 29, 7.03.2020, 15:30

Ливерпуль-Борнмут-

Отрыв в чемпионате и игра через три дня с «Атлетико» позволяют Клоппу не заморачиваться особо с подготовкой к «Борнмуту». Мане играл с первых минут против «Челси», ему, как и некоторым другим футболистам основы, могут дать отдохнуть перед Лигой чемпионов.

«Борнмут» нестабилен, что логично для команды из зоны вылета, но в прошлом туре едва не обыграл тот же «Челси» (2:2). На выезде команда редко забивает и почти всегда пропускает (за весь сезон лишь два матча на ноль). И все-таки с таким «Ливерпулем» шансы должны быть.

В плане ставок тут есть несколько вариантов, начнем с очевидного. «Ливерпуль» часто подает больше угловых, чем соперники, «Борнмут» — часто проигрывает в этом компоненте. Даже поведя в счете, мерсисайдцы дома продолжат атаковать, следовательно, корнеры у чужих ворот будут. Возьмем аккуратно «победу “Ливерпуля” по угловым с форой -4 за 1,78» в БК Betcity. В 5 последних матчах команды Клоппа эта ставка сработала 4 раза, в 5 последних матчах «Борнмута» — тоже 4 раза.

Кроме того, с разницей больше, чем в два мяча, хозяева в 2020 году выиграли лишь один раз — 4:0 с «Саутгемптоном». Полагаем, что и в этот раз «красным» не удастся разгромить соперника. Ставим на «победу “Борнмута” с форой +2 за 1,68».

Андрей Санталов

Дуэль Овечкина и Панарина. У Ови — дубль, у Хлебушка — хет-трик
Новые юниорки Тутберидзе: похоже, они вырастут сильнее прежних
Захарова: Полиция Италии не нашла улик против Логинова
Хави, Неймар и новый президент: что ждет «Барселону» летом
Матч ЛЧ в Испании пройдет без зрителей из-за коронавируса
Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом
Логинов может пропустить этап КМ из-за освиставших его норвежцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь