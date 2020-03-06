Что придумает Клопп? Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

Отрыв в чемпионате и игра через три дня с «Атлетико» позволяют Клоппу не заморачиваться особо с подготовкой к «Борнмуту». Мане играл с первых минут против «Челси», ему, как и некоторым другим футболистам основы, могут дать отдохнуть перед Лигой чемпионов.



«Борнмут» нестабилен, что логично для команды из зоны вылета, но в прошлом туре едва не обыграл тот же «Челси» (2:2). На выезде команда редко забивает и почти всегда пропускает (за весь сезон лишь два матча на ноль). И все-таки с таким «Ливерпулем» шансы должны быть.



В плане ставок тут есть несколько вариантов, начнем с очевидного. «Ливерпуль» часто подает больше угловых, чем соперники, «Борнмут» — часто проигрывает в этом компоненте. Даже поведя в счете, мерсисайдцы дома продолжат атаковать, следовательно, корнеры у чужих ворот будут. Возьмем аккуратно «победу “Ливерпуля” по угловым с форой -4 за 1,78» в БК Betcity. В 5 последних матчах команды Клоппа эта ставка сработала 4 раза, в 5 последних матчах «Борнмута» — тоже 4 раза.



Кроме того, с разницей больше, чем в два мяча, хозяева в 2020 году выиграли лишь один раз — 4:0 с «Саутгемптоном». Полагаем, что и в этот раз «красным» не удастся разгромить соперника. Ставим на «победу “Борнмута” с форой +2 за 1,68».



Андрей Санталов