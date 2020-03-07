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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Домашние три очка в копилку: прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

На «Камп Ноу» против «Барсы» всем сложно.

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Источник: AP 2020

Два выездных матча подряд, две неудачи и огромная порция критики — последние полторы недели у «Барселоны» выдались так себе. Но поводов для паники нет: ближайший матч дома, а на «Камп Ноу» у каталонцев 5 побед из пяти в этом году. К тому же в состав вернулся Альба, его «Барсе» сильно не хватало.

«Реал Сосьедад» не будет для каталонцев таким простым соперником, как недавний «Эйбар». Баски выиграли 6 последних матчей из 6 (в том числе в Кубке у «Реала»). Такая серия позволила им подняться на 6-е место в Ла Лиге и даже претендовать на Лигу чемпионов: до идущего 4-м «Хетафе» всего два очка.

При всем при этом домашние матчи против «Сосьедада» обычно удаются «Барселоне». 19 последних игр во всех турнирах закончились победой каталонцев! Не в пользу басков и матч на Кубок в середине недели: многие футболисты основы играли с «Мирандесом» и против «Барсы» им может не хватить сил.

Команда Сетьена — явный фаворит в этой встрече, поэтому просто победу хозяев брать невыгодно — слишком маленький коэффициент. Сыграем так: «победа “Барселоны” и обе забьют за 2,46» в БК Winline. В 7 последних встречах эта ставка прошла 5 раз.

За гол Месси дают лишь один 1,5. По ходу матча можно будет взять его за коэффициент повыше. Если хотите рискнуть — берите дубль Месси за 2,5. У Лео 696 голов в карьере. После этого матча он должен стать ближе к круглой отметке.

Андрей Санталов

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