Игра, в которой должны быть голы: прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»
Дуэль двух атакующих команд.
Дуэль двух атакующих команд.
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Важно, что команда Тедеско не только создает моменты, но и реализует их. Бакаев уже отметился двумя голами, забивают Понсе и Ларссон, Соболев пока раздает передачи, но его голевая засуха не должна затянуться.
«Краснодар» в прошлом туре
Обе команды далеки от идеала при игре в защите, так что логично сегодня ждать голов в этом матче. В БК Winline на «обе забьют» дают коэффициент 1,86, мимо такой ставки сложно пройти. В 6 последних личных встречах этот вариант проходил 4 раза. Кроме того, можно рискнуть небольшой суммой на ничью в этом матче, для обеих команд это вполне приемлемый исход. А дают на него коэффициент 3,24.
Андрей Санталов