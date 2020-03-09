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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой должны быть голы: прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

Дуэль двух атакующих команд.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» ударно провел первые матчи после зимнего перерыва: убедительная игра с «Динамо» и важная победа над ЦСКА в Кубке. Психологически красно-белые на подъеме, так что «Краснодару» сегодня придется непросто.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 21, 9.03.2020, 16:30

Спартак-Краснодар-

Важно, что команда Тедеско не только создает моменты, но и реализует их. Бакаев уже отметился двумя голами, забивают Понсе и Ларссон, Соболев пока раздает передачи, но его голевая засуха не должна затянуться.

«Краснодар» в прошлом туре все-таки вскрыл «автобус» от «Уфы», но от проблем с составом тут никуда не деться. Травмированы защитники Мартынович и Спайич, проблемы со здоровьем у Газинского, Вильены и еще нескольких игроков основы.

Обе команды далеки от идеала при игре в защите, так что логично сегодня ждать голов в этом матче. В БК Winline на «обе забьют» дают коэффициент 1,86, мимо такой ставки сложно пройти. В 6 последних личных встречах этот вариант проходил 4 раза. Кроме того, можно рискнуть небольшой суммой на ничью в этом матче, для обеих команд это вполне приемлемый исход. А дают на него коэффициент 3,24.

Андрей Санталов

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