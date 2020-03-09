Игра, в которой должны быть голы: прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

Важно, что команда Тедеско не только создает моменты, но и реализует их. Бакаев уже отметился двумя голами, забивают Понсе и Ларссон, Соболев пока раздает передачи, но его голевая засуха не должна затянуться.



«Краснодар» в прошлом туре все-таки вскрыл «автобус» от «Уфы», но от проблем с составом тут никуда не деться. Травмированы защитники Мартынович и Спайич, проблемы со здоровьем у Газинского, Вильены и еще нескольких игроков основы.



Обе команды далеки от идеала при игре в защите, так что логично сегодня ждать голов в этом матче. В БК Winline на «обе забьют» дают коэффициент 1,86, мимо такой ставки сложно пройти. В 6 последних личных встречах этот вариант проходил 4 раза. Кроме того, можно рискнуть небольшой суммой на ничью в этом матче, для обеих команд это вполне приемлемый исход. А дают на него коэффициент 3,24.



Андрей Санталов