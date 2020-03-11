Главная игра года для Парижа: прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д
Вся надежда на Неймара и Мбаппе.
Вся надежда на Неймара и Мбаппе.
В последние три года «ПСЖ» никак не может пройти первый раунд
Тухель намудрил в первом матче, выбрав осторожную тактику, и сам же на этом погорел. Теперь его команде нужно не только забить, но и не пропустить много, а ведь забить у «Боруссии» есть кому. И все же немецкий тренер прекрасно знает свою бывшую команду и в этот раз должен быть к ней готов. Тем более
Дортмунд уже второй в Германии, выдав серию из 5 побед подряд. Что удивило еще больше, в трех из этих матчей подопечные Фавра сыграли на ноль, а ведь именно оборона считалась уязвимым местом немецкой команды.
Первая игра «ПСЖ» и «Боруссии» не стала яркой дуэлью двух атак, но сегодня на это вполне можно рассчитывать. Парижанам надо отыгрываться, а как любят убегать в контратаки гости, тоже хорошо известно.
У «ПСЖ» есть вопросы по составу перед сегодняшней встрече: ангина Мбаппе, повреждение Неймара, но время на восстановление у них было.
Андрей Санталов