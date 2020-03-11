Главная игра года для Парижа: прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д

Тухель намудрил в первом матче, выбрав осторожную тактику, и сам же на этом погорел. Теперь его команде нужно не только забить, но и не пропустить много, а ведь забить у «Боруссии» есть кому. И все же немецкий тренер прекрасно знает свою бывшую команду и в этот раз должен быть к ней готов. Тем более из-за переноса игры в Лиге 1 у «ПСЖ» была неделя на подготовку.



Дортмунд уже второй в Германии, выдав серию из 5 побед подряд. Что удивило еще больше, в трех из этих матчей подопечные Фавра сыграли на ноль, а ведь именно оборона считалась уязвимым местом немецкой команды.



Первая игра «ПСЖ» и «Боруссии» не стала яркой дуэлью двух атак, но сегодня на это вполне можно рассчитывать. Парижанам надо отыгрываться, а как любят убегать в контратаки гости, тоже хорошо известно. Из-за коронавируса матч пройдет без зрителей, но это не означает, что голов будет немного. Игра «Валенсии» с «Аталантой» — свежее тому доказательство.



У «ПСЖ» есть вопросы по составу перед сегодняшней встрече: ангина Мбаппе, повреждение Неймара, но время на восстановление у них было. Из-за дисквалификации не будет Верратти и Менье. Однако команда Тухеля знает, как выигрывать дома: 12 побед в последних 13 матчах. Ставим на хозяев и сегодня: «победа “ПСЖ” и тотал больше 2,5 голов за 2,04» в БК Winline.



Андрей Санталов