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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

Важнейшая дуэль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Все уверены: сценарий ответного матча будет похож на первый. Игроки «Атлетико» снова будут ложиться костьми, чтобы не дать «Ливерпулю» привычную свободу в атаке. Знает об этом и Клопп, но уже после встречи в Мадриде он заявил, что сделает выводы и надеется на болельщиков на «Энфилде». Если хозяева не пропустят быстрый гол, то шансы забить как минимум один мяч будут.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 11.03.2020, 23:00

Ливерпуль-Атлетико-

Юрген не стал давать отдых основным футболистам, и в выходные «Ливерпуль» прервал серию поражений, взяв верх над «Борнмутом». Но особых выводов по этой игре не сделаешь, мерсисайдцы дважды воспользовались грубыми ошибками соперника, и этого им хватило. Главная потеря «Ливерпуля» — травма основного вратаря Алиссона. Зато вернется в центр полузащиты Хендерсон, команде сильно не хватало капитана в последних встречах.

«Атлетико» после «Ливерпуля» победил «Вильярреал» и сыграл вничью с «Эспаньолом» и «Севильей». Заметно, что на выезде результаты у мадридцев хуже: 4 поражения и 2 ничьи в последних 6 играх. Из плюсов — в состав вернулся молодой талант Феликс и выздоровел правый защитник Триппьер.

Команда Симеоне год назад одолела со счетом 2:0 «Ювентус», но в ответном матче сгорела 0:3 и вылетела из ЛЧ. В АПЛ мерсисайдцы выиграли дома 22 матча подряд. Сложно будет устоять «Атлетико» и сегодня. Ставим на «победу “Ливерпуля” с форой -1 за 1,94» в БК Winline.

Еще один привлекательный вариант — «победа “Ливерпуля” по угловым с форой -4,5 за 1,98». В Мадриде команда Клоппа подала 7 корнеров («Атлетико» — лишь два). Важно, что, забив даже один мяч, хозяева продолжат атаковать, значит, угловые будут. Также отметим, что в 5 последних матчах «Ливерпуль» выигрывал по корнерам с такой форой 4 раза.

Андрей Санталов


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