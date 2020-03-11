Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

Все уверены: сценарий ответного матча будет похож на первый. Игроки «Атлетико» снова будут ложиться костьми, чтобы не дать «Ливерпулю» привычную свободу в атаке. Знает об этом и Клопп, но уже после встречи в Мадриде он заявил, что сделает выводы и надеется на болельщиков на «Энфилде». Если хозяева не пропустят быстрый гол, то шансы забить как минимум один мяч будут.

Юрген не стал давать отдых основным футболистам, и в выходные «Ливерпуль» прервал серию поражений, взяв верх над «Борнмутом». Но особых выводов по этой игре не сделаешь, мерсисайдцы дважды воспользовались грубыми ошибками соперника, и этого им хватило. Главная потеря «Ливерпуля» — травма основного вратаря Алиссона. Зато вернется в центр полузащиты Хендерсон, команде сильно не хватало капитана в последних встречах.



«Атлетико» после «Ливерпуля» победил «Вильярреал» и сыграл вничью с «Эспаньолом» и «Севильей». Заметно, что на выезде результаты у мадридцев хуже: 4 поражения и 2 ничьи в последних 6 играх. Из плюсов — в состав вернулся молодой талант Феликс и выздоровел правый защитник Триппьер.



Команда Симеоне год назад одолела со счетом 2:0 «Ювентус», но в ответном матче сгорела 0:3 и вылетела из ЛЧ. В АПЛ мерсисайдцы выиграли дома 22 матча подряд. Сложно будет устоять «Атлетико» и сегодня. Ставим на «победу “Ливерпуля” с форой -1 за 1,94» в БК Winline.



Еще один привлекательный вариант — «победа “Ливерпуля” по угловым с форой -4,5 за 1,98». В Мадриде команда Клоппа подала 7 корнеров («Атлетико» — лишь два). Важно, что, забив даже один мяч, хозяева продолжат атаковать, значит, угловые будут. Также отметим, что в 5 последних матчах «Ливерпуль» выигрывал по корнерам с такой форой 4 раза.



Андрей Санталов