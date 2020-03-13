Игра, в которой не стоит ждать голов: прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо»
Тренд, с которым не поспоришь.
Тренд, с которым не поспоришь.
К 22-му туру «Ахмат» упал на последнее место в турнирной таблице. Это неудивительно, у команды лишь 4 победы. В октябре грозненцев возглавил Шалимов, но и при нем «Ахмат» выиграл лишь дважды. После перерыва чеченский клуб сыграл вничью с «Ростовом», уступил «Зениту» в Кубке и «Локомотиву» в чемпионате.
Одна из проблем команды Шалимова — ей очень тяжело даются голы. 14 мячей в 21 матче — это очень мало (год назад было 28 мячей в 30 матчах). У лучшего бомбардира грозненцев Роши лишь 4 гола. Известно, что
«Динамо» тоже не образец игры в атаке и реализации моментов (17 голов), но на 7-м месте
Что взять во встрече двух незабивных команд? Конечно, «тотал меньше 2,5 голов»! В БК Betcity на это дают коэффициент 1,69. Такой тотал встретился в последних 8 домашних матчах «Ахмата» в РПЛ и в 10 из последних 11 матчей «Ахмата» с «Динамо».
Еще один заманчивый вариант — «ничья за 3,12» в БК 1Х Ставка. Грозненцы часто играют вничью, на своем поле они не побеждали аж с 5 августа. 4 последних личных встречи также заканчивались вничью, логично ждать такого результата и сегодня.
Андрей Санталов