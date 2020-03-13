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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой не стоит ждать голов: прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо»

Тренд, с которым не поспоришь.

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Источник: РИА "Новости"

К 22-му туру «Ахмат» упал на последнее место в турнирной таблице. Это неудивительно, у команды лишь 4 победы. В октябре грозненцев возглавил Шалимов, но и при нем «Ахмат» выиграл лишь дважды. После перерыва чеченский клуб сыграл вничью с «Ростовом», уступил «Зениту» в Кубке и «Локомотиву» в чемпионате.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 22, 13.03.2020, 19:30

Ахмат-Динамо-

Одна из проблем команды Шалимова — ей очень тяжело даются голы. 14 мячей в 21 матче — это очень мало (год назад было 28 мячей в 30 матчах). У лучшего бомбардира грозненцев Роши лишь 4 гола. Известно, что из-за дисквалификаций сегодня пропустят игру два основных полузащитника Иванов и Исмаэл.

«Динамо» тоже не образец игры в атаке и реализации моментов (17 голов), но на 7-м месте бело-голубые чувствуют себя поспокойнее, хотя до зоны Лиги Европы все еще приличная дистанция в 7 очков. Москвичи провели два матча этой весной: проиграли «Спартаку» (0:2) и победили «Тамбов» (1:0) — помог новичок Комличенко.

Что взять во встрече двух незабивных команд? Конечно, «тотал меньше 2,5 голов»! В БК Betcity на это дают коэффициент 1,69. Такой тотал встретился в последних 8 домашних матчах «Ахмата» в РПЛ и в 10 из последних 11 матчей «Ахмата» с «Динамо».

Еще один заманчивый вариант — «ничья за 3,12» в БК 1Х Ставка. Грозненцы часто играют вничью, на своем поле они не побеждали аж с 5 августа. 4 последних личных встречи также заканчивались вничью, логично ждать такого результата и сегодня.

Андрей Санталов

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