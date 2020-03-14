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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Тедеско нельзя терять очки два тура подряд: прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак»

Начало футбольной субботы в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом круге, но то были совсем другой «Оренбург» и совсем другой «Спартак». После зимнего перерыва команда из Оренбурга считается одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ, и разгром от «Сочи» на этой неделе (1:5) кажется неслучайным. В двух предыдущих матчах «Оренбург» набирал очки, но стоит отметить, что соперник оба раза оставался в меньшинстве.

«Спартак» после яркой победы над ЦСКА в Кубке как следует настроиться на «Краснодар» в чемпионате не смог: неубедительная игра в атаке, минимум моментов и поражение дома 0:1. Теперь красно-белым нужно отыграться на «Оренбурге», еще одна потеря очков, и о попадании в топ-5 можно даже не мечтать.

В обороне «Спартак» далек от надежности, но и «Оренбург», как показала игра с «Сочи», теряется после 1−2 пропущенных голов. Матч будет непростым для красно-белых, но брать три очка они обязаны. Возьмем и мы «победу “Спартака” за 2,32» в БК Winline.

Еще один вариант — «тотал больше 2 голов». В БК «Париматч» на него дают коэффициент 1,72. Сложно представить, что «Спартак» не забьет во втором матче подряд, тем более, когда в старте выйдет отдохнувший Соболев. Хозяева тоже часто забивают во встречах с красно-белыми, так что минимум два гола в этой игре точно можно ждать.

Андрей Санталов

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