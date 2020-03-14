Семака устроит только победа: прогноз на матч «Зенит» — «Урал»

Источник: РИА "Новости"

Матч с «Уралом» как никогда вовремя для «Зенита». После двух нулевых ничьих в чемпионате отрыв от конкурентов сократился до 6 очков, а в оставшейся части чемпионата еще играть с ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» и «Ростовом». А команда из Екатеринбурга — удобный соперник для «Зенита» в последние годы: 9 побед в последних 10 матчей.

Стоит отметить, что команде Семака удается создавать моменты у чужих ворот, пусть и не в таком количестве, как в первой части чемпионата. Но и Дзюба, и Азмун, и Дриусси не в лучшей форме после травм и болезней. Новичок Малком тоже пока еще не до конца освоился, к тому же его выпускают на разных позициях.

«Урал» в 2020-м едва не одолел ЦСКА (1:1) и уступил «Сочи» (0:2). Команда Парфенова обычно забивает минимум гол за матч, но вот пропускает больше всех в РПЛ — 34 мяча за 21 тур. Устоять против дуэта Дзюба — Азмун у гостей сегодня вряд ли получится.

Учитывая класс команд и мотивацию, логично сегодня взять «победу “Зенита” с форой -1,5 за 1,77» в БК Betcity. Такая ставка проходила в 4 из последних 5 домашних матчах питерцев с «Уралом».

Также «Зенит» больше всех подает угловых за матч — в среднем 5,6 (у «Урала» — 4,2). В домашних встречах с командами уровня «Урала» подопечные Семака часто используют навесы, много бьют по воротам — все это приводит к корнерам. Ставка «победа “Зенита” по угловым с форой -3,5 за 1,87» в БК Winline выглядит очень хорошо: питерцы легко пробивали такую фору во всех трех матчах этого года и в 4 последних домашних матчах с «Уралом».