Кокорин продолжит забивать: прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар»
Настоящий бомбардир.
Настоящий бомбардир.
Кокорин пусть и не по своей воле оказался в «Сочи», но времени там зря не теряет. В трех матчах после возвращения в большой футбол Александр забил три гола — с таким графиком он успеет войти в число лучших бомбардиров РПЛ.
Несмотря на две победы в трех матчах этой весной, «Сочи» пока
«Краснодар» показал 100-процентный результат в двух матчах и подобрался к «Зениту» на 6 очков (если считать по потерянным). Команда Галицкого не только показала, как надо играть против автобуса «Уфы», но и проэкзаменовала «Спартак» на «Открытие Арене».
При этом у «Краснодара»
Еще один вариант — это, конечно, гол Кокорина. Букмекеры не особо верят в него в этой встрече, а зря: по прошедшим матчам видно, что
Андрей Санталов