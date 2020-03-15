Кокорин продолжит забивать: прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар»

Кокорин пусть и не по своей воле оказался в «Сочи», но времени там зря не теряет. В трех матчах после возвращения в большой футбол Александр забил три гола — с таким графиком он успеет войти в число лучших бомбардиров РПЛ.



Несмотря на две победы в трех матчах этой весной, «Сочи» пока по-прежнему находится в зоне вылета. Но до 12-го места всего два очка, и нет сомнений, что с таким составом южане выберутся из подвала турнирной таблицы. В команде Федотова помимо Кокорина особенно заметны Мостовой, Нобоа, Заболотный.



«Краснодар» показал 100-процентный результат в двух матчах и подобрался к «Зениту» на 6 очков (если считать по потерянным). Команда Галицкого не только показала, как надо играть против автобуса «Уфы», но и проэкзаменовала «Спартак» на «Открытие Арене».