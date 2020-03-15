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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин продолжит забивать: прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар»

Настоящий бомбардир.

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Источник: РИА "Новости"

Кокорин пусть и не по своей воле оказался в «Сочи», но времени там зря не теряет. В трех матчах после возвращения в большой футбол Александр забил три гола — с таким графиком он успеет войти в число лучших бомбардиров РПЛ.

Несмотря на две победы в трех матчах этой весной, «Сочи» пока по-прежнему находится в зоне вылета. Но до 12-го места всего два очка, и нет сомнений, что с таким составом южане выберутся из подвала турнирной таблицы. В команде Федотова помимо Кокорина особенно заметны Мостовой, Нобоа, Заболотный.

«Краснодар» показал 100-процентный результат в двух матчах и подобрался к «Зениту» на 6 очков (если считать по потерянным). Команда Галицкого не только показала, как надо играть против автобуса «Уфы», но и проэкзаменовала «Спартак» на «Открытие Арене».

При этом у «Краснодара» по-прежнему неоптимальное сочетание центральных защитников Кайо — Сорокин, и где-то оборона после двух матчей на ноль должна дать сбой. С атакой же у краснодарцев всегда порядок, так что тут вполне можно поставить на «обе забьют за 1.79» в БК «Париматч».

Еще один вариант — это, конечно, гол Кокорина. Букмекеры не особо верят в него в этой встрече, а зря: по прошедшим матчам видно, что экс-форвард сборной России в очень хорошей форме. На гол Кокорина в БК 1Х Ставка дают коэффициент в 3,38.

Андрей Санталов

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