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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Тактика Евсеева снова сработает: прогноз на матч ЦСКА — «Уфа»

«Хорошо играть не значит очень хорошо».

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА хуже всех топ-клубов начал весеннюю часть чемпионата. За спасением в игре с «Уралом» (1:1) последовали болезненные поражения от «Спартака» и «Ростова». Армейцы вылетели из Кубка, а в чемпионате занимают 5-е место, отставая от зоны ЛЧ на три очка.

Но, пожалуй, больше результатов расстраивает игра команды Гончаренко. Позиционное нападение против команд, играющих вторым номером, все еще не работает, а игра в обороне и, в частности, тройки центральных защитников Карпов — Дивеев — Магнуссон не впечатляет. Лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне Чалов все никак не может найти себя и пока не забивает (даже с пенальти).

Евсеев вместе с командой неделю назад сотворил маленькое чудо, сыграв вничью в гостях с «Зенитом». «Уфу» не пугают имена соперников, и даже на выезде ее футболисты способны давать результат. Секрет успеха прост: уфимцы плотно играют в защите и убегают в опасные контратаки.

«Уфа» пропустила лишь 19 голов в 21 матче — это второй (!) результат в лиге, меньше только у «Зенита». Сегодня тоже не стоит ждать большого количества мячей — сыграем «тотал меньше 2,5 голов за 1,62″ в БК Winline.

В похожем по сценарию матче “Уфа” недавно перефолила “Зенит” — 12:8. Армейцы тоже часто фолят, но не в играх, где им приходится много владеть мячом: с “Уралом” они уступили по нарушениям 7:10. Вы уже понимаете, к чему все это: “Уфа” победит по фолам за 1,76» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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