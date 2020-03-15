Тактика Евсеева снова сработает: прогноз на матч ЦСКА — «Уфа»
«Хорошо играть не значит очень хорошо».
«Хорошо играть не значит очень хорошо».
ЦСКА хуже всех
Но, пожалуй, больше результатов расстраивает игра команды Гончаренко. Позиционное нападение против команд, играющих вторым номером, все еще не работает, а игра в обороне и, в частности, тройки центральных защитников Карпов — Дивеев — Магнуссон не впечатляет. Лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне Чалов все никак не может найти себя и пока не забивает (даже с пенальти).
Евсеев вместе с командой неделю назад сотворил маленькое чудо, сыграв вничью в гостях с «Зенитом». «Уфу» не пугают имена соперников, и даже на выезде ее футболисты способны давать результат. Секрет успеха прост: уфимцы плотно играют в защите и убегают в опасные контратаки.
«Уфа» пропустила лишь 19 голов в 21 матче — это второй (!) результат в лиге, меньше только у «Зенита». Сегодня тоже не стоит ждать большого количества мячей — сыграем «тотал меньше 2,5 голов за 1,62″ в БК Winline.
В похожем по сценарию матче “Уфа” недавно перефолила “Зенит” — 12:8. Армейцы тоже часто фолят, но не в играх, где им приходится много владеть мячом: с “Уралом” они уступили по нарушениям 7:10. Вы уже понимаете, к чему все это: “Уфа” победит по фолам за 1,76» в БК Betcity.
Андрей Санталов