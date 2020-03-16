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17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Поставить на коронавирус: необычные варианты от букмекеров

Как заработать на карантине.

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Источник: Reuters

Многие спортивные турниры во всем мире отменены или приостановлены, но букмекеры не унывают и предлагают новые линии, связанные с коронавирусом.

Так, Betcity предлагает угадать, что будет с российской премьер-лигой:

— чемпионат будет приостановлен и доигран — 1,5
— чемпионат не будет приостановлен — 3,5
— чемпионат не будет доигран — 6.

Интересна ситуация и с европейскими чемпионатами. Например, в Англии есть такой выбор:

— турнир будет доигран (38 туров) — 1,35
— турнир не будет доигран. Чемпион — «Ливерпуль» — 4,5
— турнир не будет доигран. Чемпион не объявлен — 7.

В Испании на досрочное объявление «Барселоны» чемпионом принимают ставки с коэффициентом 3, в Италии на досрочное объявление чемпионом «Ювентуса» коэффициент 5,5. Аналогичные варианты в бундеслиге и лиге 1 для «Баварии» и «ПСЖ» — 4,5 и 5 соответственно.

Вопрос «что будет с Евро-2020?» тоже актуален. УЕФА скоро объявит о своем решении, пока же можно сыграть в угадайку с выгодой для себя.

— турнир пройдет летом 2021 года — 1,8
— турнир пройдет зимой-2020/21 — 3
— турнир пройдет в запланированные сроки — 8
— турнир будет отменен. Следующий Евро в 2024 году — 10.

В БК «Париматч» тоже есть линия про инфекцию COVID-19. Один из вариантов связан с Олимпиадой-2020. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится на Олимпийском стадионе в Токио 24 июля 2020 года: да (коэффициент — 3), нет (1,35).

Еще один вопрос не связан со спортом, но очень актуален: ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до 31 декабря 2020 года: да (1,6), нет (2,25).

Андрей Санталов

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