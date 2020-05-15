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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

В погоню за Мюнхеном: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

Еще один важный матч субботы.

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Источник: AP 2020

Новую часть чемпионата «РБ Лейпциг» начинает под лозунгом «Вернуть свое». «Быки» стали первым зимним чемпионом бундеслиги с 2009 года помимо «Баварии» и дортмундской «Баварии». В 2020-м они слегка забуксовали, и за 8 матчей откатились на третью позицию. Но до первого места рукой подать (5 очков), так что погоня продолжается.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 26, 16.05.2020, 16:30

РБ Лейпциг-Фрайбург-


«Фрайбург» с самобытным тренером Штрайхом показывает лучшие результаты за последние 7 лет: 36 очков после 25 туров. Команде вполне по силам в 5-й раз в своей истории пробиться в Лигу Европы. Хотя календарь у «Фрайбурга» непростой: 6 из 9 матчей с командами из топ-7.

Ситуация обязывает «Лейпциг» играть на победу и атаковать — не факт, что здесь случится разгром, как об этом можно подумать по котировкам букмекеров, но ударов со стороны хозяев должно быть много. В матче первого круга «РБ» перебил «Фрайбург» 18:10. Возьмем здесь «победу “Лейпцига” по ударам по воротам с форой -7 за 1,62» в БК 1Х Ставка.

Второй вариант тоже логичен: «Обе забьют — нет за 1,9» в БК Winline. «Фрайбург» любит забивать со стандартов, но очевидно, что после такого простоя домашние заготовки не будут так эффективны.

Андрей Санталов

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