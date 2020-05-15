В погоню за Мюнхеном: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»



«Фрайбург» с самобытным тренером Штрайхом показывает лучшие результаты за последние 7 лет: 36 очков после 25 туров. Команде вполне по силам в 5-й раз в своей истории пробиться в Лигу Европы. Хотя календарь у «Фрайбурга» непростой: 6 из 9 матчей с командами из топ-7.



Ситуация обязывает «Лейпциг» играть на победу и атаковать — не факт, что здесь случится разгром, как об этом можно подумать по котировкам букмекеров, но ударов со стороны хозяев должно быть много. В матче первого круга «РБ» перебил «Фрайбург» 18:10. Возьмем здесь «победу “Лейпцига” по ударам по воротам с форой -7 за 1,62» в БК 1Х Ставка.



Второй вариант тоже логичен: «Обе забьют — нет за 1,9» в БК Winline. «Фрайбург» любит забивать со стандартов, но очевидно, что после такого простоя домашние заготовки не будут так эффективны.



Андрей Санталов