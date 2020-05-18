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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на фаворита: прогноз на матч «Вердер» — «Байер»

Грустный Бремен против атакующего Леверкузена.

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Источник: РИА "Новости"

Год назад «Вердеру» не хватило одного очка, чтобы попасть в Лигу Европы, и перед этим сезоном клуб поставил задачу вернуться в еврокубки после 10-летнего отсутствия. Но что-то пошло не по плану, и за 10 матчей до конца чемпионата бременцы думают, как не вылететь из бундеслиги — впервые за последние 39 лет. До вынужденного перерыва «Вердер» проиграл 5 встреч из 7, интересно, изменится ли что-то теперь?

«Байер» же начал 2020 год исключительно хорошо. «Фармацевты» успевали побеждать и в чемпионате, и Кубке, и Лиге Европы — и в бундеслиге вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов. После субботней осечки «РБ Лейпциг» до 4-го места в таблице 4 очка (и всего одно очко по потерянным), так что с настроем у гостей сегодня все должно быть в порядке.

Матч, как известно, пройдет без зрителей, но и при 40-тысячной поддержке «Вердер» хуже всех играл в этом сезоне, выиграв лишь один матч. Леверкузенцы и без травмированного Фолланда здесь явные фавориты, так что не можем тут пройти мимо ставки «победа “Байера” с форой -1 за 2,07» в БК Winline.

Первый тур после возобновления чемпионата в Германии показал интересную тенденцию. Пока игроки набирают форму, точных ударов по воротам не так много: больше 9 попаданий было только в 2 матчах из 8. Предлагаем сыграть на этом и взять такой вариант: «тотал ударов в створ меньше 9,5 за 2,0» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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