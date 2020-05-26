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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч года в бундеслиге: прогноз на игру «Боруссия» Д — «Бавария»

Мюнхен не подпустит к себе Дортмунд.

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Источник: Reuters

Наконец-то! Главные претенденты на чемпионский титул в Германии сойдутся лицом к лицу! «Боруссия» вышла из изоляции в полном порядке, выиграв два матча и не пропустив ни одного гола. Группа атаки с Азаром, Брандтом, Санчо и Холандом исправно забивает, в обороне тоже все надежно — по крайней мере, на уровне «Шальке» и «Вольфсбурга». Отрыв от Мюнхена в случае сегодняшнего успеха сократится до одного очка — это уникальный шанс для хозяев поля.

Игра «Баварии» после перерыва, впрочем, впечатляет не меньше. За скромной победой над «Унионом» последовал разгром «Айнтрахта». Мюллер все так же раздает голевые, Левандовски продолжает забивать. Поляк наколотил уже 27 голов в этом чемпионате и останавливаться явно не собирается.

В первом круге «Бавария» разгромила «Боруссию» 4:0 в одном из первых матчей при новом тренере Флике. С тех пор Дортмунд прибавил, усилился Холандом, но мюнхенцы все равно выглядят сильнее. Выбираем здесь «победу “Баварии” за 1,94» в БК Winline.

«Бавария», как самая атакующая команда бундеслиги, часто превосходит соперников не только в счете на табло, но и по статистике. Мюнхенцы — самая бьющая команда Германии (504 удара в 27 матчах), в первом круге они перебили «Боруссию» 15:2. Возьмем и здесь «победу “Баварии” по ударам по воротам с форой -3 за 1,7» в БК «Париматч».

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