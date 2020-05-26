Матч года в бундеслиге: прогноз на игру «Боруссия» Д — «Бавария»
Мюнхен не подпустит к себе Дортмунд.
Мюнхен не подпустит к себе Дортмунд.
Игра «Баварии» после перерыва, впрочем, впечатляет не меньше. За скромной победой над «Унионом» последовал разгром «Айнтрахта». Мюллер все так же раздает голевые, Левандовски продолжает забивать. Поляк наколотил уже 27 голов в этом чемпионате и останавливаться явно не собирается.
В первом круге «Бавария» разгромила «Боруссию» 4:0 в одном из первых матчей при новом тренере Флике. С тех пор Дортмунд прибавил, усилился Холандом, но мюнхенцы все равно выглядят сильнее. Выбираем здесь «победу “Баварии” за 1,94» в БК Winline.
«Бавария», как самая атакующая команда бундеслиги, часто превосходит соперников не только в счете на табло, но и по статистике. Мюнхенцы — самая бьющая команда Германии (504 удара в 27 матчах), в первом круге они перебили «Боруссию» 15:2. Возьмем и здесь «победу “Баварии” по ударам по воротам с форой -3 за 1,7» в БК «Париматч».