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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы будут: прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург»

Разбираем еще один матч вторника.

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Источник: РИА "Новости"

«Байер» вместе с «Баварией» и дортмундской «Боруссией» входит в топ-3 лучших команд бундеслиги 2020 года. Если первый круг леверкузенцам не удался (команда ушла на зимний перерыв шестой в чемпионате), то с января подопечные Боса практически не знают поражений: набрано 25 очков из 30 возможных! После рестарта лиги «фармацевты» разобрались с «Вердером» и Менхенгладбахом (4:1 и 3:1) и закрепились в зоне Лиги чемпионов.

«Вольфсбург», несмотря на поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в эти выходные, сохранил за собой 6-ю строчку в таблице, ближайшие конкуренты «Фрайбург» и «Шальке» тоже проиграли в этом туре. Результаты команды сильно зависят от игры лучшего бомбардира Вегхортса, в этом году он отличился лишь в 2 матчах из 11.

«Байер» сейчас на ходу, личные встречи в последние годы также остаются за Леверкузеном: 3 победы из 4. Согласимся с букмекерами и поставим на фаворита: «победа “Байера” за 1,77» в БК «Марафон».

Двухмесячный простой, как ни странно, несильно повлиял на точность футболистов бундеслиги: в двух первых турах после рестарта в 6 из 9 матчей забивалось по 3 гола и больше. Для игр леверкузенцев такая результативность в целом характерна: команда забивает сама и дает забивать сопернику. Так что еще один вариант на этот матч — «тотал больше 3 за 2,0» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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