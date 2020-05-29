Реванш для Леверкузена: прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер»
Борьба за Лигу чемпионов продолжается.
Борьба за Лигу чемпионов продолжается.
«Байер» резво начал после рестарта бундеслиги, но на этой неделе неожиданно был разгромлен «Вольфсбургом» -1:4. Три гола «фармацевты» пропустили после стандартов, в атаке не пошла игра у главного таланта команды Хаверца. До этого Леверкузен терял очки лишь в двух из последних 10 матчей, и во вторую осечку подряд сегодня не верится.
«Фрайбург» выдал героический матч против «Айнтрахта» три дня назад: Франкфурт нанес 34 удара по ворота соперника, создал в разы больше моментов, но именно «Фрайбург» вел 3:1, и лишь чудом «Айнтрахт» свел матч вничью. Вообще команда из Брайсгау комфортно расположилась на 8-м месте, гарантировав себе место в бундеслиге на следующий сезон.
Леверкузен выпал из лигочемпионской четверки, и терять очки еще и сегодня команде никак нельзя. «Фрайбург» показал удивительную реализацию в прошлом туре, в этой встрече чудес от скромного клуба мы не ждем. Берем «победу “Байера” с форой -1 за 2,08» в БК Winline.
Что еще характерно для «Фрайбурга»: в матчах с более сильными соперниками команда допускает большое количество ударов по своим воротам. «Лейпциг» недавно пробил 22 раза, «Айнтрахт» — 34.
«Байер» в первом круге нанес 25 ударов (при среднем тотале ударов 14,7 в этом сезоне) — тренд очевиден. Возьмем «индвидуальный тотал “Байера” по ударам по воротам больше 15,5″ за 1,9» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов